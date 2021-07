Az idei iPhone-okban sem lesz ujjlenyomat-olvasó

A jellemzően jó értesült Mark Gurman szerint az Apple végül kihagyja az ősszel érkező iPhone 13 készülékekből az ujjlenyomat-olvasót. Az újságíró szerint a cupertinói vállalat bár tesztelte az androidos konkurenseknél évek óta elérhető egységet, végül elvetette a beépítést. Gurman szerint a vállalat inkább (idén is) más fejlesztéseket helyez előtérbe. Az Apple ennek ellenére nagy sikerre számít, a Bloomberg szerint ugyanis a bérgyártók az idei vére mintegy 90 millió darab iPhone 13-ra kaptak megrendelést, amely 20 százalékkal múlja felül az iPhone 12-es modellek 75 milliós volumenét.

Az ujjlenyomat-olvasó csúcsmodellekből való kihagyása sok potenciális vásérló számára lehet fájó. A Face ID, azaz arcelismeréses feloldás bár sokat fejlődött a 2017-es bemutatása óta, az a technológiából adódóan sok esetben nem tudja pótolni az ujjlenyomat-olvasót. A Face ID korlátaira jól világított rá a koronavírus-pandémia miatti maszkviselés, amely miatt macerásabb feladat lett az arcelismeréses iPhone-ok feloldása. Az arcfelismeréses azonosítást lényegében ellehetetlenítették a maszkok, amely miatt a felhasználók számos esetbe kénytelenek a biometrikus azonosítók bevezetése előtti módon, jelkóddal feloldani készüléküket.

Az Apple természetesen régóta tisztában van a problémával, amelyet részben az iOS 14.5-tel igyekezett orvosolni. Az operációs rendszer tavasszal megjelent alverziója a Face ID-s készülékkel és Series 3-as (vagy újabb) Apple Watch-csal rendelkezők felhasználói élményét igyekszik javítani. A szoftver ugyanis a megfelelő beállítások mellett képes könnyebben feloldani az órához párosított iPhone-t. Mindez ugyanakkor csak félmegoldás, hisz amellett, hogy mindenképpen Apple Watch-ra van szükség hozzá, az olyan, Face ID-s jóváhagyást igénylő funkciók, mint például a fizetések, nem engedélyezhetők igénybe a módszerrel.

Gurman szerint az ujjlenyomat-olvasó kihagyásával az idei iPhone-ok (is) leginkább a kamerás fejlesztésekről fognak szólni. Korábbi pletykák szerint az iPhone 13 Pro és iPhone 13 Pro Max készülékek ultraszéles látószögű (13 milliméteres) lencséje mögé is kerül optikai képstabilizátor. A lencserendszer is változik, amely plusz egy taggal bővül (6P). Ennek hála nő a fényerő (f/2.4->f/1.8), valamint ennél az optikánál is megjelenik az autofókusz (AF), vagyis az automatikus élességállítás. A Bloomberg újságírója szerint ezzel együtt fejlődik a készülékek videós képessége is, amit a 120 hertzes frissítésre képes kijelző és friss processzor egészít ki.