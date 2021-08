A britek miatt mondhat le a Giphyről a Facebook

A CMA arra kérheti a Facebookot, hogy máris adjon túl a tavaly mintegy 400 millió dollárért felvásárolt Giphyn, az egyik legismertebb animált GIF platformon. A versenyjogi hatóság egy nagyon alapos vizsgálatot követően jutott a döntésre, mely eredménye szerint az akvizíció sérti, valamint korlátozza a közösségi platformok közötti versenyt. A CMA döntése egyelőre ideiglenes, amennyiben viszont az álláspont októberben végleges státuszba kerül, úgy a Facebook kénytelen lesz elengedni a Giphyt.

A brit versenyjogi hatóság jelenleg csupán a szolgáltatás eladásában látja helyzet egyetlen lehetséges megoldását, mely alapján nem sok esélye van a Facebooknak. A CMA még bő egy éve, 2020 júniusában indított meg vizsgálatát. A konklúzió szerint a közösségi oldal bárkitől megtagadhatja a Giphy használatát, vagy azért cserébe felhasználói adatokat kérhet olyan nagy konkurenseitől, mint a TikTok, a Twitter, vagy épp Snapchat. A hatóság szerint ezzel csak még nagyobbra nőhetne a Facebook már amúgy is tetemes piaci ereje és befolyása.

A CMA továbbá megjegyzi, hogy hosszabb távon az Egyesült Királyságban is versenykorlátozó hatású lehet a felvásárlás. A Giphy korábban sikerrel húzott be néhány nagy hirdetőt, melyek reklámjai megjelentek az animált GIF platformon. A PepsiCo több országra ki akarta terjeszteni hirdetéseit, amelyről a felvásárlást követően végül inkább letett a vállalat.

A Facebook természetesen nem ért egyet a brit versenyjogi hatósággal. A közösségi oldal szerint a megállapítások mögött nincs megfelelő bizonyíték, a felvásárlás pedig az Egyesült Királyság, illetve a komplett piac legjobb érdekeit szolgálják. A Facebook végül megjegyezte, hogy tovább folytatja a munkát a CMA-val, hogy tisztázzák az egyes tévhiteket.

A Facebook még tavaly májusban jelentette be, hogy felvásárolja az egyik legismertebb animált GIF platformot, azaz a Giphyt. A felek akkor nem árulták el a megállapodás pontos részleteit, korabeli értesülések szerint a közösségi óriás nem kevesebb mint 400 millió dollárt ajánlott a 2013-ban alapított szolgáltatásért. A tranzakció már ekkor felvetett néhány versenyügyi aggályt. A The Verge-nek nyilatkozó Josh Hawley szenátor akkor azt mondta, addig nem lenne szabad a Facebooknak új felvásárlásokat indítania, amíg a cég korábbi üzletei kapcsán versenyügyi vizsgálat alatt áll. A szenátor szerint a Giphy akvizíciójával a közösségi óriás célja, hogy még több adatot gyűjthessen be felhasználóiról.