Simán ellensúlyozta a félvezetőhiány hatását a Microsoft

Fennállásának eddigi legnyereségesebb negyedévét produkálta az áprilistól június végéig tartó időszakban a Microsoft, mely mind negyedéves árbevételét, mind nyereségét tekintve túlteljesítette az előzetes elemzői konszenzust, ezzel csatlakozva a keddi napon üzleti jelentést kiadó két másik amerikai technológiai óriáshoz, az Apple-hez és az Alphabethez.

A példás teljesítménybe egyedül a globális chiphiány rondított bele valamelyest, melynek hatására a Windows licenceladásokból és a Surface termékekből származó árbevétel csökkent - ezt azonban sikerült ellensúlyozni a többi üzletág meggyőző teljesítményével.

A Microsoft teljes, negyedéves árbevétele ezzel összességében 21%-kal, 46,2 milliárd dollárra nőtt, 16,7 milliárd dolláros nettó profit mellett - ez utóbbi 47%-os emelkedésnek felel meg. Mindez azt jelenti, hogy a profittermelő képesség alapján az idei második negyedév lett a Microsoft fennállásának eddigi legjobb negyedéve.

Az árbevételhez a legnagyobb mértékben (17,4 milliárd dollárral) a 30%-os negyedéves növekedést felmutató Intelligens Felhő üzletág járult hozzá - a befektetők és elemzők által leginkább figyelemmel kísért Azure felhős platform forgalma továbbra is stabilan tartja az 50% körüli növekedési ütemet (ebben a negyedévben 51%-os pluszban teljesített a részleg).

A cég More Personal Computing üzletága és a Produktivitás és Üzleti Folyamatok részleg ezúttal is egymáshoz hasonlóan teljesített, előbbi 14,1, utóbbi 14,7 milliárd dolláros árbevétellel számolhatott a negyedévben, jóllehet a növekedés a PC-piac megtorpanása miatt a More Personal Computing részlegnél mindössze 9%-ot ért el, miközben az újra szárnyaló LinkedIn-t is tartalmazó másik üzletág forgalma negyedével nőtt.

A Microsoft Xbox üzletágának árbevételét az új generációs Xbox játékkonzolok eladása húzta, de a 357 millió dolláros növekedést szinte teljesen lenullázta a Surface üzletág ugyanilyen mértékű csökkenése - melyet elsősorban a globális chiphiány jelentette ellátási nehézségek okoztak a redmondi cég beszámolója szerint.