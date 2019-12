Fejlődik a Qualcomm ultrahangos ujjlenyomat-olvasója

Egy évvel az első generációt követően bejelentette ultrahangos ujjlenyomat-olvasója második iterációját a Qualcomm.

A friss fejlesztés legnagyobb dobása, hogy a korábbinál tizenhétszer nagyobb területen képes beolvasni a felhasználó ujjbegyeit, melynek hála a kényelem, illetve a biztonság is növelhető. A fejlesztést jövőre várhatóan több partner is beveti majd, élükön az első kiadást alkalmazó Samsunggal. Pletykák szerint a 3D Sonic Maxszel az Apple is szemez, amely már akár jövőre visszahozhatja ujjlenyomat-olvasón alapuló Touch ID-t.

A második generáció legnagyobb dobását tehát a megnövelt érzékelési terület jelenti. Míg az egy éve bemutatott fejlesztés egy meglehetősen kicsi, mindössze 4x9 milliméteres területen érzékel, addig a most bejelentett verzió ennek tizenhétszeresén, 20x30 milliméteren képes leolvasni a felhasználó ujjbegyeit. A többesszám nem véletlen, a Qualcomm szerint ugyanis a tetemes fejlődésnek hála egyszerre akár két ujjal is elvégezhető a hitelesítés, növelve ujjlenyomat-alapú azonosítás biztonságát. Bár a 3D Sonic Max sebessége nem javult, bizonyos esetekben mégis gyorsabb lehet a szkennelés, hisz a lényegesen nagyobb területnek hála könnyebben "kitapintható" az olvasó.

A 3D Sonic Sensor erőssége, hogy a piacon egyedülálló technológiának hála viszonylag "messzire ellát", akár 1,2 milliméter vastag OLED kijelzőkön, 0,8 milliméteres üvegborításon, vagy akár 0,65 milliméter alumíniumon keresztül is képes leolvasni a felhasználó ujjvégeit. Mindezek mellett a piacon lévő optikai olvasókkal ellentétben a különféle folyadékok sem jelentenek akadályt, a szenzor akár víz alatt is hatékonyan bevethető, illetve a elzsírosodott felület sem jelent számára problémát. A "szuperlátás" képessége az olvasóegységek körében újnak számító ultrahangos technológiának köszönhető, mely a felhasználó ujjbegyéről visszaverődő hanghullámok alapján állítja össze a lenyomatot. Emiatt nem szükséges optikai rálátás, a bőrfelület és a készülékház között lehet folyadék vagy akár kisebb szennyeződés is, a Qualcomm szerint ez nem befolyásolja a beolvasás sikerességét.

A Qualcomm megjegyezte, hogy a második generáció mentes a Samsung Galaxy S10 és Note10 készülékeknél felfedezett kínos biztonsági hibától. A kényelmesen elérhető, és korábban tökéletesen biztonságosnak tekintett ujjlenyomat-olvasót bizonyos kijelzővédő megoldásokkal simán át lehetett verni, így az ősz során több felhasználó is arról számolt be, hogy a lezárt készüléküket a rögzített ujjlenyomatoktól függetlenül gyakorlatilag tetszőleges ujjlenyomattal nyitni lehetett. A hibát végül szoftverfrissítéssel orvosolta a Samsung október végén.

Az Apple-t is érdekli

Ming-Chi Kuo, az ellátási láncokkal foglalkozó piaci elemző már korábban elhintette, hogy az Apple is aktívan érdeklődik az ultrahangos ujjlenyomat-olvasó iránt. A piaci elemző értesülései szerint cupertinóiak már egy ideje dolgoznak a második generációs Touch ID implementációján, habár azt egyelőre nem tudni, hogy teljesen saját megoldást fejleszt, vagy esetleg a Qualcomm 3D Sonic Max fejlesztésére épít-e mérnökcsapat. Kuo szerint már akár a jövő őszre datált Apple csúcskészülékekben is megjelenhet a kijelző alatti ujjlenyomat-olvasó, de legkésőbb 2021-ben biztosan bekerül a felsőkategóriás iPhone-okba a technológia.