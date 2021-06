Apple WWDC: hoztunk is, meg nem is

Tegnap este tartotta szokásos nyár eleji fejlesztői konferenciáját az Apple. Az előző évvel szemben ezúttal nem tett nagy bejelentéseket a cég a WWDC-n. Az iOS és iPadOS 15, illetve a watchOS 8 sem hoz alapvető átalakításokat. Az ősszel érkező új főverziókkal inkább csak szerényebb, ám számos esetben kétségkívül hasznos újításokat mutat be az Apple.

iOS 15

Az Apple legnépszerűbb operációs rendszere, vagyis az iOS mára hatalmas és sokoldalú platformmá nőtt, ahogy pedig szokás, az Apple éves frissítése több ponton hozzányúlt az operációs rendszerhez, illetve annak egyes alapértelmezett alkalmazásaihoz.

Utóbbiak közül továbbra is magas prioritást kap a FaceTime, vagyis az Apple videó- és hanghívásos szolgáltatása. A világjárvány miatt bevezetett távmunka és távoktatás miatt jelentősen megugrott az alkalmazás népszerűsége, így nem csoda a kiemelt fókusz, amellyel a fejlesztők részben a kvázi konkurensek (pl. Zoom) termékeiből merítettek. A FaceTime kétségkívül legnagyobb újítása, hogy a beszélgetésekbe Apple eszközzel nem rendelkező feleket is meg lehet majd hívni, a csatlakozáshoz mindössze egy weblinkre és egy kompatibilis böngészőre (Chrome vagy Edge) lesz szükség.

A SharePlay-jel zenét vagy filmet lehet közösen hallgatni, illetve nézni, valamint a képernyőmegosztására is megnyílik a lehetőség, mely utóbbival egy régi adosságukatt törlesztik a fejlesztők. A hangzáshoz kapcsolódóan megjelenik a Spatial Audio, amivel bizonyos hangzásbeli effekteket lehet aktiválni a hívásokban. Ezzel többek között a képernyőn elfoglalt pozíciójának megfelelő irányból hallható többi fél hangja, valamint szűrhető vagy igény szerint akár ki is emelhető a háttérzaj (White Spectrum mode). Mindezek mellett új nézetek (Grid view és portrait mode) jelentek meg.

Részben ugyancsak a távkommunikáció minőségét javítják a Messages alkalmazás fejlesztései. Az újításoknak hála immár egyetlen csokorba szedve, rendszerezetten láthatóak a csevegésekhez tartozó különféle megosztott tartalmak, képek vagy linkek. Mindezen információk a névjegyzékben, az egyes kontaktok alatt is megjelennek.

Az iOS 15 folytatja az értesítések ráncfelvarrását. Az értesítések dizájnja változik, a kompaktabb és letisztultabb formában pedig a korábbinál nagyobb hangsúlyt kapnak az ikonok és képek. Érdekes, illetve remélhetőleg hasznos újítás a Notification summary, amely a szokásainkat figyelembe véve priorizálja az egyes értesítéseket a zárolási képernyőn. A Focus a Windows 10-ben megismert Focus Assistra hajaz, aminek megfelelően aktivitástól (pl. munka vagy alvás) és napszaktól függően szűrhetőek a különböző értesítések. A mindenkori aktív státuszról az üzenetváltásban résztvevő másik fél is értesülhet, így könnyítve a kommunikációt.

Hiánypótló, hogy a kamera, illetve fotók alkalmazás szövegfelismerési képességgel gazdagodik. A Live Textként kommunikált funkciónak hála elég lesz jobb minőségben lefotózni egy írást, hogy azt ezután bármikor egyszerűen szerkeszthessük vagy üzenetként gyorsan továbbküldhessük. Mindezek mellett az iOS 15 az összes meglévő fotón is elvégzi majd a szövegfelismerést, így azokat eggyel több szempont alapján lehet majd szűrni.

Az Apple számára az utóbbi időben látványosan fontossá vált adatvédelem területe is fejődik. Láthatóvá válnak, hogy az egyes alkalmazásoknak mikor adtunk hozzáféréseket az iOS különféle erőforrásaihoz és szolgáltatásaihoz, illetve, hogy az appok mikor mikor fértek ezekhez hozzá legutóbb. Részben az adatvédelemhez tartozik, hogy a Sirinek kiadott hangparancsok feldolgozása immár a felhasználó készülékén történik, mely ennek köszönhetően gyorsabb is lesz. (A virtuális asszisztenshez megegyezés szerint már más gyártók is hozzáférést kaphatnak, így az a jövőben nem csak Apple eszközökből köszönhet majd vissza.)

A Find My hasznos, sőt, inkább hiánypótló fejlesztése, hogy immár a kikapcsolt készülékek is képesek lesznek továbbítani pozíciójukat, már amennyiben arra még az akkumulátor kapacitása lehetőséget ad. Ennek hála nő az esély az elhagyott vagy ellopott iPhone-ok megtalálására. Emellett lehetőség nyílik riasztást beállítani arra az estre, ha egy társított eszköz (pl. AirPods, AirTag) kikerülne a készülék rádiós hatótávjából, ezzel csökkentve az elhagyás kockázatát.

Jó szokása szerint a Mapset is tovább finomították cupertinóban, amelyben ezzel bizonyos kiemelt pontok és épületek 3D-s modellt kaptak. Ezzel párhuzamosan tovább javul a navigáció minősége, legyen szó az autós, gyalogos, vagy akár a tömegközlekedéses módról.

Az Apple Pay megjelenése óta idehaza is egyre népszerűbb Wallet is új képességekkel gyarapodik, habár ezek egy része első körben Amerikát célozza. Az USA egyes államaiban a vezetői engedélyt is be lehet majd pakolni a tárcába, amit az illetékes szervek ilyen, digitális formában is elfogadnak majd. Emellett egyes hotelek szobakulcsait, valamint bizonyos okos zárak és gépjárművek kulcsait is be lehet majd tenni az alkalmazásba, már akár az UWB (Ultra Wideband) rádiós technológiára építve.

A Health (Egészség) alkalmazás a készülékben épített szenzorokkal már nem csak a lépések számát, de a járás stabilitását is képes figyelni, illetve szükség szerint figyelmeztetni. Továbbá a különféle alapvető vitális paraméterek változásai alapján figyelmeztetéseket adhat ki a beépített app. Ezek, illetve a tárolt adatok családon belül már meg is oszthatóak.

Kisebb meglepetés, hogy az iOS 15 pontosan ugyanazokkal a készülékkel kompatibilis, mint az iOS 14, tehát nagyjából 2015-ig visszamenőleg minden iPhone (és a 7. generációs iPod touch) futtatni tudja majd az ősszel megjelentő operációs rendszert.

iPadOS 15

Az iOS alapjaira épülő iPadOS a fenti újítások többségét megkapja, kiegészítve néhány a táblagép, felhasználói felületéhez passzoló fejlesztéssel. Ezeknek hála még egyszerűbb lett az osztott képernyős mód beállítása és használata. Az egyes alkalmazások cseréje kényelmesebb, illetve ideiglenesen lehetőség van egy harmadik ablak megnyitására, amit középre rendezve például egy újonnan érkezett emailt vagy bármilyen üzenetet olvashatunk el az multitaskingból való kilépés nélkül. Mindemellett az alkalmazásváltás is egyszerűbb lett, az osztott képernyős mód pedig az alkalmazásváltó felületről is elérhető, elég csupán az egyik alkalmazást a másikra húzni.

Apró, ám ugyancsak hasznos újítás, hogy immár a képernyő bármely pontjára tehetünk widgeteket, melyekből az iPadOS 15 több újat is bemutat, például a Mail apphoz. A jegyzeteket használóknak jó hír a Quick Note funkció, amivel a kijelző jobb sarkából húzható elő egy kisebb, gyors feljegyezéshez alkalmaz felület, amely például képes megjegyezni, illetve csatolni a háttérben megnyitott weboldal címét.

Az alkalmazásfejlesztő iPad tulajdonosok számára lehet jó hír, hogy a Swift Playgrounds appnak hála immár az Apple táblagépén is lehet iPhone és iPad alkalmazásokat készíteni, amely Xcode kompatibilis, így a maces átjárhatóság biztosított.

watchOS 8

A legszerényebb újításokat az Apple okosórás rendszerének következő főverziója, a watchOS 8 mutatja. A gyakorlatilag listája bővül, így néhány relaxációs gyakorlat mellett a pilatest és a Tai Chi is támogatott lesz. Ezzel párhuzamosan fejlődött az 7-es főverzióval megjelent, meglehetősen puritán alvásfigyelés, valamint az óra képkezelése is javul az ősszel érkező 8-as watchOS-szel.