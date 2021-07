Már itthon is elérhető a Google TikTok-riválisa

Míg a rövid formátumú videók már eddig is megtekinthetők voltak a platformon, a felhasználók Magyarországon most először férhetnek hozzá a Shorts tartalomkészítő eszközeihez, amelyek közé tartozik a több videoklip összefűzésére használható multiszegmensű kamera, a zenés videó rögzítését lehetővé tevő funkció, a sebességszabályozó beállítások és még sok minden más - áll a cég által kiadott közleményben.

A felhasználóknak lehetőségük nyílik majd audiomintákat kipróbálni nem csak más Shorts videókból, de a YouTube-on szereplő bármely videóból is – ez világszerte több milliárd videót jelent –, soha eddig nem látott méretű teret engedve a kreativitásnak.

Üzemeltetők, IT-sec arcok, szevasztok! (x) Júliusban is folytatódik a HWSW free! meetupsorozat, július 7-én ezúttal üzemeltetői, 13-án pedig IT-biztonsági témákkal. Júliusban is folytatódik a HWSW free! meetupsorozat, július 7-én ezúttal üzemeltetői, 13-án pedig IT-biztonsági témákkal.

Üzemeltetők, IT-sec arcok, szevasztok! (x) Júliusban is folytatódik a HWSW free! meetupsorozat, július 7-én ezúttal üzemeltetői, 13-án pedig IT-biztonsági témákkal.

Ez azt jelenti, hogy a felhasználók a saját kreatív ízlésük szerint alakíthatják a YouTube-on szívesen nézett tartalmakat, és új közönséget hódíthatnak meg - akár kedvenc vicceikre reagálva, akár egy alkotó legújabb receptjét kipróbálva, vagy komikus jeleneteket újrajátszva. A tartalomgyártók kezében lesz az ellenőrzés, és akár el is utasíthatják, hogy hosszú videójukat feldolgozzák.

Ezen túlmenően, és a termék nemzetközi terjeszkedésével egy időben, új funkciókat indítunk az összes eddigi és új piacon, mint például:

Szöveg hozzáadása a videó egyes pontjaihoz

Automatikus feliratozás a Shorts videókon

Akár 60 másodperc felvétele a Shorts kamerájával

Klipek hozzáadása a telefonod galériájából a Shorts kamerájával készített felvételekhez

Alapszűrők hozzáadása a Shorts videók színkorrekciójához, a jövőben még több effekt várható

A YouTube Shorts alapvetően a TikTokból jól ismert, rövid videós formátumot emeli át a videómegosztó felületére. A Shorts nem különálló alkalmazás, a fő YouTube appban kap helyet, ahol egy sor videószerkesztő eszközt is kínál majd a rövid, legfeljebb 15 másodperces tartalmak elkészítésére, amelyek akár több videóból is összefércelhetők. Emellett a készítők a YouTube masszív, licencelt zenekínálatát (jelenleg több mint 250 kiadó zenekínálatából lehet választani) is felhasználhatják a videókhoz.

A Shorts béta verziója Magyarországon július 14-én, szerdán lesz elérhető mindenki számára.