Indiában már elérhető a YouTube Shorts, a cég TikTok riválisa

Szinte napról napra változnak a TikTok kilátásai az Egyesült Államokban, sorra bukkannak fel a betiltásra váró alkalmazás nyugati üzletágára licitáló, potenciális felvásárlópartnerek - ám közben olyan pletykák is felbukkantak, melyek szerint Kína inkább hagyná veszni a szolgáltatást, mint hogy az amerikai kézbe kerüljön.

A huzavona közben a kínai app trónjáért is felsorakoztak a jelentkezők, akik közé most a YouTube is beáll, YouTube Shorts névre hallgató szolgáltatásával. A termék bétáját a cég egyelőre csak Indiában, Android platformon teszi elérhetővé, az ország ugyanakkor logikus választás, hiszen ott a TikTok már korábban tiltólistára került, nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva. A későbbiekben ugyanakkor az szolgáltatás más országokban és persze iOS-en is elérhetővé válik.

BEVÁLT RECEPT

A YouTube Shorts a TikTokból jól ismert, rövid videós formátumot emeli át a videómegosztó felületére. A Shorts nem különálló alkalmazás lesz, a fő YouTube appban kap helyet, ahol egy sor videószerkesztő eszközt is kínál majd a rövid, legfeljebb 15 másodperces tartalmak elkészítésére, amelyek akár több videóból is összefércelhetők. Emellett a készítők a YouTube masszív, licencelt zenekínálatát is felhasználhatják a videókhoz.

A YouTube app a Shortshoz egy jól látható "videófeltöltés" gombot is kap a navigációs sáv közepén, hogy minél több felhasználót rávegyen az új funkció kipróbálására. Persze a megoldás, ahogy a YouTube is hangsúlyozza, egyelőre korai béta szakaszban jár, így a stabil rajtig még sok minden változhat - mindenesetre jó eséllyel a végleges termékben is a TikTokéhoz hasonló funkciópalettára számíthatunk.

A tartalomkészítés mellett a -fogyasztás terén is hoz újítást a Shorts, a YouTube azzal egy új felületet is kap, amelyben függőlegesen tekergetve böngészhetők a felhasználók által készített, rövid videók, pont úgy, ahogy azt a TikToknál is megszokhatták a felhasználók.

TÖBBEN IS VÁRJÁK AZ ÜRESEDÉST

Persze nem a YouTube az első, amely felvenné portfóliójába az egykori Vine alkalmazásban, illetve most a TikTokban is kiemelten népszerű, rövid videós formátumot, azt korábban már többek között az Instagram is igyekezett magáévá tenni Reels névre hallgató megoldásával. Ugyanakkor egyik versenyző sem ért el akkora sikert a néhány másodperces tartalmakkal, mint a TikTok, amely még az Egyesült Államokkal való csatározásai közben is szépen hizlalja felhasználóbázisát - a havi aktív felhasználók száma Európában nemrég haladta meg a 100 milliót, de az USA-ban is hasonló tömeget mozgat meg. Ha tehát a kínai szolgáltatás végül menni kényszerül az Egyesült Államokból, jókora űrt hagyhat maga után, amelynek feltöltésére a riválisok, mint látható, gőzerővel készülnek.