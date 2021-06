Újabb kínai mobilgyártó fehérítette ki magát itthon

Júliustól két másik régiós piaccal (Szlovákia, Csehország) egy időben Magyarországon is elérhetővé válnak az Oppo mobilkészülékek és egyes okoseszközök a hivatalos disztribúciós csatornában, ami amellett, hogy a készülékeket ettől az időponttól mobilszolgáltatóknál és nagy kereskedelmi hálózatokban is el lehet majd érni azt jelenti, hogy a magyarországi szervizellátottság és a magyar nyelvű terméktámogatás is biztosítva lesz.

A világpiac jelenleg negyedik legnagyobb szereplőjének számító, a OnePlushoz és a Vivo-hoz hasonlóan a kínai BBK Electronics égisze alatt működő Oppo jelenleg 6 kontinens, több mint 40 országban van jelen, több mint 40.000 alkalmazottja van. A cég világszerte 6 technológiai innovációs intézettel, 4 termékfejlesztési K + F központtal, egy londoni design központtal rendelkezik, valamint több mint 7 milliárd dollárt tervez kutatás-fejlesztésre fordítani a következő 3 éves időszakban - áll a vállalat által kiadott közleményben.

Az Oppo globális partnerhálózatában több mint 80 vezető hálózati szolgáltatóval és több mint 400.000 kiskereskedelmi üzlettel működi együtt - hazánkban a hivatalos disztribúció indulásakor a Magyar Telekom, a Vodafone, a Telenor, valamint az eMAG, Euronics és MediaMarkt hálózatok üzleteiben érhetők el az első készülékek. A kínálatban először az Oppo Reno5 5G és Oppo Reno5 Z 5G okostelefonok, valamint három Oppo vezeték nélküli fülhallgató modell, az Oppo Enco Buds, az Oppo Enco Air és az Oppo Enco Free2 válnak elérhetővé.

Az új piaci szereplő számára komoly üzleti lehetőséggel kecsegtet, hogy a szintén kínai Huawei Technologies eladásai Európában az Egyesült Államok szankcióinak hatására végzetesen bezuhantak, és bár a Honor márkát a cég még tavaly kiszervezte, ez az eddigi tapasztalatok alapján nem járult hozzá számottevően ahhoz, hogy a Huawei kiesése által hagyott űrt betöltse. A magyar piacon a Huawei háttérbe szorulásából a Xiaomi tudott leginkább előnyt kovácsolni, mely a Samsung mögött a második lett az eladási rangsorban az év elején.

Kérdéses, hogy az Oppo számára tartogat-e hasonló felívelést a magyar piac - emlékezetes, hogy a Xiaomi is csak 2019 novembere óta van jelen hivatalosan Magyarországon, az azóta eltelt idő alatt ugyanakkor a gyártó több száz százalékkal növelte értékesítési volumenét.