Kicsúsztatható kijelzős koncepciótelefont mutatott be az Oppo

Két új, érdekes koncepciótermékkel készült 2020-as Inno Day eseményére az Oppo, a vállalat az idei etapban egy kihúzható kijelzős okostelefont, illetve egy a mezei szemüvegek méreteihez egyre jobban közelítő AR szemüveget is bemutatott. A kínai gyártó minden évben megrendezi az Inno Day-t, amelyre különböző, előremutató koncepciókat hoz - az eseményen felvillantott megoldások pedig több esetben piaci készülékekbe is utat találnak, egyebek mellett a gyártó okosórája is a tavalyi Inno Day keretei között mutatkozott be először.

GYŰLNEK A KICSÚSZÓ PANELES ÍGÉRETEK

Idén azonban a viselhető eszköznél jóval merészebb koncepciókat sorakoztatott fel a cég, kezdve az Oppo X 2021 névre keresztelt koncepciótelefonnal. Az eszköz a hajlítható kijelzős okostelefonok sorait bővíti, noha nem a szokásos, füzetszerűen összehajtható kialakítás mellett, helyette panel kinyitáskor motoros mechanika segítségével oldalra csúszik ki, használaton kívül pedig nagyjából fele a készülékház hátuljába tekeredve pihen.

Ugyanezt a kialakítást év elején már a TCL is ellőtte saját koncepcióeszközén, illetve ősszel az LG is felvillantott hasonló felépítésű telefont. A megoldás előnye, hogy csukott állapotban az eszköz szinte ugyanakkora, mint egy hagyományos telefon, és ahhoz hasonlóan használható, továbbá a panel használaton kívüli részét a készülékház fizikailag is védi. Csukva egyébként 6,7 hüvelyk az eszköz képátlója, kinyitva pedig egy 7,4 hüvelykes tabletté avanzsál, mindezt az Oppo saját fejlesztésű nyitószerkezetére és kijelzőborítására támaszkodva.

OPPO X 2021 - The smartphone display concept of the future Még több videó

Hogy egyre több gyártó, egyre bátrabban mutogat kicsúsztatható paneles koncepcióeszközöket arra utal, hogy a szegmensben valóban komolyak a szándékok a hasonló modellek piacra vitelére, jövőre pedig akár már elérhetővé is válhatnak az első, oldalra kihúzható képernyővel felszerelt eszközök - legalábbis ha azt a koronavírus-járvány által megtépázott ellátási láncok is engedik.

BÓNUSZ AR SZEMÜVEG

A gyártó másik új, kísérleti eszköze az Oppo AR Glass 2021 szemüveg: a szokottnál masszívabb napszemüvegre emlékeztető készüléket a cég 0,71 hüvelykes OLED panelekkel, halszemoptikás sztereó kamerapárossal, egy hagyományos kamerával és egy ToF szenzorral is felszerelte, továbbá az eszköz integrált hangszórókat is kapott.

A kijelzők úgynevezett "birdbath" optikát használnak: az AR megoldásoknál gyakran felbukkanó elrendezésben a panel fénye először egy alatta 45 fokban elhelyezett sugárelosztóra jut el, amely azt részlegesen visszaveri, miközben továbbra is átlátható marad (akárcsak a súgógépek esetében), a képet pedig egy konkáv tükör koncentrálja a felhasználó szemére. Végeredményben az Oppo szerint a felhasználói élmény olyan, mint ha a viselő egy 90 hüvelykes kijelzőt nézne 3 méter távolságból.

A headset önállóan is használható, USB-C kábellel azonban a gyártó Find X2 Pro okostelefonjával is összeköthető, hogy annak nagyobb számítási kapacitását is ki tudja használni. A szemüveg kameráival a felhasználó kézmozdulatait is követi, így kézgesztusokkal vezérelhető. Az Oppo AR Glass 2021-gyel kapcsolatban sem beszélt a piacra dobással kapcsolatos terveiről a vállalat, az eszköz mindenesetre jól illusztrálja, hogy a kínai cég továbbra is lát potenciált az AR szegmensben.