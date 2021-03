"Mikroszkópot" tett új csúcstelefonjára az Oppo

Míg a legtöbb okostelefongyártó manapság csúcsmodelljein a telefotó kamerákat igyekszik a lehető legjobban felturbózni, a kínai okostelefon-piac trónját frissen átvevő Oppo új zászlóvivőjével a másik oldalról támad és a makró szenzort ruházza fel a szegmensben eddig példátlan képességekkel. A frissen bemutatkozott Oppo Find X3 Pro az élvonalban elvárt, 2021-es csúcshardver mellé egy "mikroszkóp" kamerát ültet, amelytől akár 60x nagyítást ígér.

A készülék dizájnja is tetszetősre sikerült - utóbbi téren persze manapság szintén főként a hátoldali kamerasziget kialakításában, és a hátlap színében maradt szabadsága a gyártóknak. A kameraplatform itt egybefolyik a hátlappal, ami a fényes borítás mellett különösen jól érvényesül - ugyanakkor a hátoldal jó eséllyel az ujjlenyomatokat is bőszen gyűjti majd.

Felszállás: indulnak az online meetupjaink! (x) Március 30-31-én Docker és infrastruktúra mint kód témákkal indul az idei HWSW free! meetup-sorozat. Március 30-31-én Docker és infrastruktúra mint kód témákkal indul az idei HWSW free! meetup-sorozat.

Felszállás: indulnak az online meetupjaink! (x) Március 30-31-én Docker és infrastruktúra mint kód témákkal indul az idei HWSW free! meetup-sorozat.

Az előlapon egy méretes, 6,7 hüvelykes, 3216x1440 pixel felbontású, 120 hertzes frissítési rátát produkáló és 1300 nit maximális fényerejű OLED panel található, bal felső sarkába ütött szelfikamerával, utóbbi felbontása 32 megapixel. A készülékben az idei kötelező csúcsvas, azaz a Qualcomm Snapdragon 888 processzora dolgozik, 256 gigabájt háttértár és 12 gigabájt RAM társaságában - mindezt pedig egy 4500 mAh-s akku táplálja, amely 65 wattos gyorstöltést és 30 wattos vezeték nélküli töltést is támogat, illetve a fordított vezeték nélküli töltés is ott van a képességek között.

Visszakanyarodva a "mikroszkóphoz": az f/3.0-s makrószenzor 3 megapixel felbontású, annak kapcsán a gyártó a már említett 60x nagyításról beszél - ráadásul a kamera egy külön LED gyűrűt is kapott a szuperközeli, az Android Police első tapasztalatai szerint már-már tényleg mikroszkópos képeket idéző fotók szebb megvilágítására. A platformon emellett mindjárt két 50 megapixeles szenzor is helyet kapott, az egyik az optikai képstabilizációval megtoldott, f/1.8-as fő kamera, a másik pedig az f/2.2 értékű, ultraszéles látószögű kamera. A miheztartás végett egy 13 megapixeles, f/2.4-es, 2x optikai zoomot kínáló telefotó lencse is jutott a telefonra. A gyártó a pontos megjelenési dátumot, illetve a készülék árát egyelőre nem közölte.