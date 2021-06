Három nagy partner áll az Nvidia-ARM üzlet mellé

Két táborra szakadt az Nvidia-ARM körül álló partnerek csoportja. A Bloomberg információi szerint a Broadcom Corp., a MediaTek Inc., valamint a Marvell Technology Group Ltd. is beállt a felvásárlás mögé, vagyis támogatja az Nvidia által kezdeményezett, közel 40 milliárd dollár összértékű tranzakciót.

A három nagy név kapóra jöhet az Nvidiának, amely mögött alig két hete kezdett el szervezkedni a Qualcomm. Cristiano Amon, a chiptervező elnök-vezérigazgatója már azon dolgozik, hogy a tranzakció esetleges meghiúsulása esetén fel tudják vásárolni az ARM-ot. Amon és vállalata ehhez egy konzorciumot hozna létre, amelybe az ARM nagyobb licencelői tömörülnének, minden bizonnyal beleértve bizonyos konkurenseket is, piactól függetlenül.

Mindez olyan nagy szereplőket (is) jelentene, mint az Apple, a Microsoft, vagy épp a Samsung. Korábban még a MediaTeket is ide soroltuk, azonban mint kiderült, a tajvani cég inkább az Nvidia mellé állt be. A Qulacomm vezetője szerint amennyiben egy független, több erős ipari szereplőből álló konzorcium alakulna a felvásárláshoz, az több, az ARM ökoszisztémájában tevékenykedő céget is komolyan érdekelne. Érdekes kérdés, hogy a többi nagy licencelő melyik oldalra áll majd a következő hetekben és hónapokban.

Az akvizícióval kapcsolatban egy viszonylag friss hír, hogy az Európai Unió bürokratikus folyamatainak lassúsága miatt a vártnál tovább húzódhat a tavaly szeptemberben bejelentett üzlet. Az EU az előzetes várakozásokhoz képest behatóbban vizsgálná az ügyletet, a szükséges dokumentumok összegyűjtése és átadása ezért szakértők szerint hónapokkal késleltetheti az ügylet létrejöttét.