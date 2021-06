Még izmosabb lett a ThinkPad X1 Extreme

A közel három éve bemutatott, immár a negyedik generációját taposó ThinkPad X1 Extreme elsősorban a CPU és a GPU háza táján újult meg. A Lenovo a frissítéssel vélhetően az Intelre várt, az újabb verzióba ugyanis a processzorgyártó májusban bemutatott Tiger Lake-H chipjei kerültek. Ez chipgyártó aktuálisan elérhető legerősebb magjait jelenti, amelyből legfeljebb nyolcat kínálnak a Core i7-es és i9-es modellek. A ThinkPad X1 Extreme viszonylag vékony háza miatt a plafont a széria második legerősebb, Core i9-11900H tagja jelenti. A szóban forgó modell nyolc processzormaggal rendelkezik, amelyek maximális turbó órajele terheléstől függően 4,4 és 4,9 GHz között változhat.

A processzornál nagyobb előrelépést jelenthetnek az új GPU-k. Ezek szerepét az Nvidia ugyancsak legújabb, Ampere kódnevű variánsai nyújtják. A chiptervezővel szoros együttműködésben a Lenovónak sikerült az elérhető legerősebb, GeForce RTX 3080-at is beépíteni az alig 18 milliméter vastag X1 Extreme házába, amely acélos teljesítményt ígér. Természetesen most sem muszáj a legerősebb (és legdrágább) opciót választani, a kínálatban az RTX 3070 és 3060 mellett az RTX 3050 Ti is elérhető, a processzorba integrált Intel Iris Xe mellett.

A CPU mellé legfeljebb 64 gigabájt DDR4-3200 memória kérhető, M.2 szabványú SSD-ből pedig akár kettő is beépíthető a ThinkPad X1 Extreme-be. A kijelző képátlója 16 hüvelyk, amihez a manapság ritkának számító 16:10-es képarány társul. A panel felbontása legfeljebb 4K lehet, maximum 600 nites fényerő és HDR400 támogatás mellett. A kijelző fölött egy 1080p felbontású webkamera is helyet kapott, a cégtől ismert "ThinkShutter" fantázianevű takaróretesszel egyetemben, valamint IR kamera is kérhető a gépre a Windows Hello támogatáshoz.

A gép oldalain két hagyományos USB 3.1 aljzatot találunk, továbbá két Thunderbolt 4 támogatással ellátott USB-C csatlakozónak is jutott hely. Emellett egy HDMI 2.1 aljzat, egy SD kártyaolvasó és egy 3,5 milliméteres jack aljzat is elfért a készüléken. A negyedik generációs ThinkPad X1 Extreme 17,7 milliméter vastag, illetve 1,82 kilogramm, amely egy 10 óriás üzemidő biztosítására képes 90 wattórás lítiumion akkumulátort is magában foglal. A notebook indulóárát nettó 2149 dollárban szabta meg a Lenovo, amely augusztusban kezdi el szállítani a megrendeléseket.