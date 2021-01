Felsorakoztatta idei ThinkPad X1 modelljeit a Lenovo

Menetrend szerint érkeztek a Lenovo idei Thinkpad X1 szériájának első modelljei, a vállalat mindjárt négy gépet jelentett be, a népszerű X1 Carbon, az X1 Titanium Yoga, az X1 Yoga, illetve a Thinkpad X12 Detachable formájában. A főként vállalati felhasználóknak szánt gépek a következő hetekben kerülnek piacra, valamennyi az Intel legfrissebb 11. generációs, Tiger Lake Core lapkáival szerelve, illetve Intel Iris Xe grafikával.

X1 CARBON, AZ ÁTRAJZOLT KLASSZIKUS

Az immár 9. generációjához érő ThinkPad X1 Carbon a korábbi évekhez képest egészen komoly ráncfelvarráson esett át, leglátványosabb újítása a 14 hüvelykes, több függőleges mozgásteret kínáló, 16:10-es képarányú kijelző, amely 1920x1200 pixel felbontással, valamint igény szerint UHD kivitelben is elérhető. Az X1 Carbon átrajzolásának hála nem csak a képernyő hízott, a billentyűzet alatti touchpad is szélesebb lett.

A notebookba akár 32 gigabájt LPDDR4-4267 RAM pakolható, az SSD tárterület maximumát pedig 2 terabjátnál húzta meg a gyártó. Az 1,13 kilogrammos, 14,9 milliméter vékony laptop oldalain két Thunderbolt 4, két hagyományos USB 3.2 aljzat, egy HDMI 2.0 és egy headset csatlakozó, illetve egy nanoSIM foglalat is helyet kapott - utóbbi opcionálisan LTE vagy 5G kapcsolatnak is megágyazhat. A gép természetesen a Wi-Fi 6-ot is támogatja, valamennyi frissen bejelentett ThinkPadhez hasonlóan.

Akkumulátorból ugyancsak sikerült nagyobb példányt a készülékházba gyömöszölni, az új X1 Carbonban már egy 57 Wh-s telep teljesít szolgálatot, amely a gyártó szerint 16 óra üzemidőt biztosít. A notebook februárban kerül piacra, nettó 1430 dolláros indulóáron.

2021-ES YOGA PÁROS

A 360 fokban hátrahajtható kijelzővel szerelt ThinkPad X1 Yoga hibridek sora idén mindjárt két modellel bővül. A mezei, 14 hüvelykes ThinkPad X1 Yoga már hatodik generációjánál jár, és a hajlékonyabb kialakításon túl lényegében ugyanazt a hardverkínálatot hozza, mint az új X1 Carbon, utóbbihoz hasonlóan immár 16:10-es kijelzővel. A készülékház vastagsága is megegyezik az X1 Carbonéval, ugyanakkor ez a Yoga modell valamivel nehezebb, 1,39 kilogramm. A hibrid ugyancsak februárban rajtol, kezdőára nettó 1570 dollár.

Thinkpad x1 yoga

A duó másik tagja már érdekesebb: a ThinkPad X1 Titanium Yoga ugyanis amellett, hogy kijelzője szintén 360 fokban hátrahajtható, a maga 11 milliméterével a Lenovo eddigi legvékonyabb ThinkPad notebookja. A készülék nevét borításának köszönheti, a Yoga szériától megszokott módon fémszürke gépet ugyanis a gyártó titánbevonattal látta el. A vékony házhoz kisebb képátló is párosul, a Titanium kiadás 13,5 hüvelykes, a fenti modelleknél is magasabb, 3:2-es képarányú kijelzővel, amelyen 2256x1504 pixel sorakozik - a 450 nites fényerejű panel egyébként az sRGB színskála 100 százalékát lefedi.

thinkpad x1 titanium yoga

A RAM és tárhelyopciókat itt kicsit visszanyeste a gyártó, a memória 16 gigabájt LPDDR4x RAM-nál tetőzik, PCIe 3.0 SSD-ből pedig legfeljebb 1 terabját kapacitású választható az új modellbe. A kisebb méret kevesebb csatlakozót is hoz, az eszközön egy Thunderbolt 4, és egy USB 3.2-t támogató USB-C port található, a headset jack és nanoSIM foglalat társaságában. A gép opcionálisan szintén elérhető LTE és 5G támogatással is. Az 1,15 kilogrammos ThinkPad X1 Titanium Yoga a fenti két modellt megelőzve, még januárban piacra kerül, nettó 1900 dolláros indulóáron.

ÚJ SURFACE RIVÁLIS

A felhozatalban egy leválasztható billentyűzettel szerelt modell is helyet kapott: a ThinkPad X12 Detachable a Microsoft Surface-ektől megismert koncepciót követi, 12,3 hüvelykes kijelzője ugyancsak 3:2-es képarányú, Full HD+ felbontás mellett. A hibrid az X1 Titanium Yogához hasonló RAM/tárhely kombinációval szerelhető fel és csatlakozópalettája is azonos a fenti hibridével - az 5G opció ugyanakkor innen hiányzik, LTE-vel kell beérni. A táblagépben egy 42 Wh-s akku dolgozik, amely a Lenovo szerint mintegy 10 óra üzemidővel tudja kiszolgálni a 8,8 milliméter vékony, 760 grammos eszközt.

Természetesen a hibrid a Lenovo stylusát is támogatja, arra lehetőség van az érintőtollal rajzolni, jegyzetelni, a leválasztható billentyűzeten pedig a touchpaden túl ott ül a ThinkPad széria védjegyeként is ismert piros Trackpoint egér is. A ThinkPad X12 Detachable szintén januárban lesz megvásárolható, nettó 1150 dolláros induló árcédulával.