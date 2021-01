Felturbózott ThinkBookokat is hozott a CES-re a Lenovo

Nem csak nagyvállalati ThinkPad szériáját rázta fel az idei CES-en a Lenovo, a gyártó a kis- és közepes vállalkozásokat célzó ThinkBook sorozatot is frissítette, abba mindjárt négy új modell érkezik, köztük az extravagáns, hátoldalán e-Ink kijelzővel felszerelt ThinkBook Plus Gen 2 i-vel. Valamennyi új készülék alumínium házban érkezik, az új ThinkPadekhez hasonlóan immár 16:10-es képarányúra hizlalt képernyőkkel - és AMD processzorral szerelt modelleket is találunk közöttük.

RÁADÁS PANEL

A négyes legfeltűnőbb modellje egyértelműen az említett ThinkBook Plus Gen 2 i: az eszközre a 13,3 hüvelykes, 2560x1600 pixeles fő érintőképernyő mellett egy 12 hüvelykes, ugyancsak érintésérzékeny e-Ink panel is jutott, amely a notebook hátoldalán húzódik. A panel felbontása megegyezik a fő kijelzőével, és akárcsak az előző generációnál, minimális fogyasztás mellett fogyaszthatunk rajta (elsősorban statikus) tartalmakat, igaz idén a gyártó a monokróm paneltől már nagyobb frissítési rátát ígér. Az e-Ink képernyő érintésorientált felhasználói felülete is átalakult, azon a gyakran használt információk, alkalmazások érhetők el.

ThinkBook Plus Gen 2 i

A 13,9 milliméter vékony, 1,3 kilogrammos gépben egy érintőtollnak is jutott hely, csatlakozópalettája ugyanakkor nem mondható túl bőségesnek, oldalain mindössze két Thunderbolt 4 portot és egy 3,5 milliméteres headset aljazatot találunk. A házba az Intel 11. processzorai közül választhatunk akár Core i7 modellt, amely mellé akár 16 gigabájt LPDDR4x RAM és 1 terabájt m.2 PCIe SSD tárterület választható. A ThinkBook Plus Gen 2 i-ben található 53 Wh kapacitású akkutól a gyártó 15 óra üzemidőt ígér, csak az e-Ink panelt használva pedig ez 24 órára kúszik fel. Érdekesség, hogy a telep egy a géphez szánt, opcionális ThinkBook töltőalátéttel vezeték nélkül is tölthető. A notebook várhatóan nettó 1550 dolláros indulóáron kerül piacra.

ThinkBook 13x i

Az új eresztés másik Intel processzoros darabja a ThinkBook 13x i, amelynél a kétkijelzős modellhez hasonlóan a chipgyártó 11. generációs lapkái közül választhatunk. A 13,3 hüvelykes masina 1,2 kilogrammot nyom és 12,9 milliméter vékony, hardveroldalon és csatlakozóit tekintve pedig lényegében megegyezik a fenti notebookkal, beleértve az 53 Wh-s akkut is. Miután a gyártó itt megspórolta az e-Ink panelt, az indulóár is kedvezőbb, nettó 1200 dollár.

AMD-VEL A FEDÉLZETEN

A Lenovo két AMD processzorral felszerelt ThinkBookot is piacra dob: az új ThinkBook 14p és 16p is a legújabb AMD Ryzen 5000 notebookos lapkáit kapták meg, a modellek nevének megfelelően 14 és 16 hüvelykes kijelzők mellett - a 14p-be akár OLED panel is választható. DDR4 RAM-ból és SSD tárhelyből mindkét eszközbe 32, illetve 1 terabájt pakolható. A nagyobb notebookban mindez dedikált grafikával is kiegészíthető a legfrissebb Nvidia GeForce RTX GPU-kkal - noha pontos grafikus egységet a cég egyelőre nem nevezett meg. Érthető módon ugyancsak a nagyobb, 16p modell kapott vaskosabb, 70 Wh-s akkut, a 14p-ben egy 51 Wh-s teleppel kell beérni.

ThinkBook 16p

Csatlakozókból a ThinkBook 16p oldalain két USB-C aljzatot találunk, USB 3.2 Gen2 támogatással, illetve két mezei USB csatlakozó is jutott rá, USB 3.2 Gen1-gyel a színfalak mögött. Ehhez egy 3,5 milliméteres jack és egy memóriakártya-olvasó párosul. Érdekes módon aljzatok terén a kisebb modell lett gazdagabb, a ThinkBook 14p a 16p-nél soroltakat egy HDMI 2.0 csatlakozóval is megtoldja. A 14 hüvelykes ThinkBook nettó 850, nagyobb testvére nettó 1300 dolláros kezdőáron tűnik majd fel a boltok polcain - a gyártó ígérete szerint valamennyi új ThinkBook még az idei első negyedévben piacra kerül.