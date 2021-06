Hatékonyabb processzorkezelést hoz a Windows 11

A HotHardware a jelenleg piacon lévő egyetlen releváns fejlesztéssel, az Intel Lakefield kódnevű processzorával végzett méréseket. Az egyetlen teljesítményre, illetve négy darab hatékonyságra kihegyezett magot kínáló CPU teszttől függően 2-8 százalékkal bizonyult gyorsabbnak Windows 11 alatt. Az eredmények alapján a Microsoft érkezőben lévő rendszere elengedhetetlen lesz a következő években megjelenő új processzorok optimális kihasználásához.

A többmagos heterogén chipek gyors terjedésnek indulhatnak a következő egy-két évben. Az Intel Alder Lake kódnevű fejlesztése még idén novemberben piacra kerülhet. Ez nyolc darab teljesítményre kihegyezett Golden Cove, illetve ugyanennyi, szerényebb képességű, ám jóval takarékosabb Gracemont magot fog tartalmazni. A konkurens AMD várhatóan csak 2023-ban mutat be hasonló megoldást. A Strix Point kódneven futó fejlesztés a 2023-ra datált Zen 5-tel, illetve annak alapjaira érkezhet. Amennyiben a korábbi pletykának van valóságalapja, a processzor összesen 12 darab CPU-magot kínál majd, melyekből 8-at számítási teljesítményre, 4-et pedig hatékonyságra hegyeznek ki a mérnökök.

Az ARM terminológiájában big.LITTLE-ként megismert konfiguráció egyetlen, ám annál nagyobb előnye a hatékonyság növelésében rejlik. Ily módon ugyanis áthidalható a mikroarchitektúra-skálázás problémájába, amibe szinte kivétel nélkül minden más processzorgyártó is belefutott már. A sebességre kihegyezett erős magok sokat is fogyasztanak, ami lefelé csak korlátozottan skálázódik (alacsonyabb órajelen is megmarad a fogyasztás egy része). A megoldás itt is az, mint amit a többi gyártó alkalmaz: az erős magok mellé gyengébb, ám lényegesen alacsony fogyasztású egységek kerülnek.

Mindez ugyanakkor az okostelefonos és tabletes rendszerekkel ellentétben alapvető újdonságot jelent a Windows 10-nek, amelynek a feljebb említett Lakefield közelmúltbeli megjelenéséig nem kellett különbséget tennie a processzorok egyes magjai között. Jelen állás szerint a Microsoft a többmagos heterogén processzorok kezelését csak a nagyközönség számára csütörtökön debütáló Windows 11-gyel hozza el.