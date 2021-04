Az AMD is többmagos heterogén CPU-t fejleszthet

A hírek szerint a Strix Point kódnevű fejlesztés a 2023-ra datált Zen 5-tel, illetve annak alapjaira érkezhet. Amennyiben a pletykának van valóságalapja, a processzor összesen 12 darab CPU-magot kínál majd, melyekből 8-at számítási teljesítményre, 4 pedig hatékonyságra hegyeznek ki a mérnökök. A forrás állítja, a magok mellé integrált GPU is kerül, amely arra utalhat, hogy a fejlesztést elsősorban notebookokba szánja majd az AMD.

Utóbbi abszolút logikusan hangzik, hisz az ARM terminológiájában big.LITTLE-ként megismert konfiguráció egyetlen, ám annál nagyobb előnye a hatékonyság növelésében rejlik. Ily módon ugyanis áthidalható a mikroarchitektúra-skálázás problémájába, amibe szinte kivétel nélkül minden más processzorgyártó is belefutott már. A sebességre kihegyezett erős magok sokat is fogyasztanak, ami lefelé csak korlátozottan skálázódik (alacsonyabb órajelen is megmarad a fogyasztás egy része). A megoldás itt is az, mint amit a többi gyártó alkalmaz: az erős magok mellé gyengébb, ám lényegesen alacsony fogyasztású egységek kerülnek.

Míg a Zen magok formájában az AMD-nek kifejezetten ütőképes "nagy" magjai vannak, addig a kor követelményinek megfelelő "kis" magokkal a tervezőcég jelenleg nem rendelkezik. A vállalat az elmúlt években hanyagolta a játékkonzolokból jól ismert Jaguar vonalat, így a Strix Pointhoz kénytelen lesz egy alaposabb ráncfelvarrást végezni, vagy végső esetben akár egy teljesen új magot tervezni.

A konkurens Intelnek ebből a szempontból könnyebb a helyzete, az Atom vonal ugyanis tökéletesen megfelel a kisebb magok szerepére. Részben valószínűleg ennek is köszönhető, hogy az Intel már idén piacra dobhatja az Alder Lake-et, amely nyolc darab teljesítményre kihegyezett Golden Cove, illetve ugyanennyi, szerényebb képességű, ám jóval takarékosabb Gracemont magot fog tartalmazni. Alder Lake-kel kapcsolatban jelenleg az az egyik nagy kérdés, hogy a Windows 10 feladatütemezője milyen hatékonyan fogja kiaknázni az x86-os piacon mindeddig egyedülálló felépítést.