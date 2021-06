Az Amazon is csökkenti alkalmazáboltjának jutalékát

A vállalat az utolsó negyedévben induló Amazon Appstore Small Business Accelerator Program keretében csökkenti a jelenlegi igencsak magas, mintegy 30 százalékos haszonkulcsot. Mindez ugyanakkor csak a kisebb, évi 1 millió dollárra alatti forgalmat generáló fejlesztőket érinti, amelyektől már "csak" 20 százalékot von majd le az Amazon. Az 1 millió dollár feletti bevételt elérő partnereknek marad a jelenlegi 30 százalékos jutalék.

A kvázi konkurens Apple és Google pár hónapja 15 százalékra csökkentette alkalmazásboltjának jutalékát, amely így 5 ponttal alacsonyabb az Amazon által bejelentett 20 százalékos értéknél. Az Amazon a különbséget rendhagyó módon igyekszik kompenzálni. A programban résztvevő fejlesztők forgalmuk 10 százalékát AWS kredit formájában kaphatják majd meg, vagyis az Amazon a saját felhős szolgáltatásánál nyújt majd kedvezményt. Mindez értelemszerűen csak azok számára lesz hasznos, akik ki tudják használni az AWS nyújtotta lehetőségeket.

Az Amazon az Apple és a Google után a harmadik nagy szereplő, amely lazít sokat bírált jutalékelszámolási rendszerén. Az Apple még novemberben jelentette be, hogy az App Store-on keresztül értékesített szolgáltatások és egyéb digitális javak után beszedett egységes, 30 százalékos jutalékot január 1-jétől 15 százalékra mérsékli. A céget az utóbbi hónapokban fokozódó nyomás alá helyezte több nagyobb iparági szereplő is amiért szerintük az Apple-adónak csúfolt magas jutalékot az Apple bevételeinek növelése mellett nyilvánvalóan arra is használja, hogy saját szolgáltatásait előnyben tudja részesíteni, ezáltal torzítva a versenyt.

Az Amazon most bejelentett programjához hasonló, App Store Small Business Program-nak nevezett kedvezményrendszer a cég szerint az alkalmazásfejlesztők jelentős többségét érinti. A feltételek alapján ha egy fejlesztő forgalma az App Store-on keresztül adott naptári évben átlépi az egymillió dollárt, a továbbiakban automatikusan a 30 százalékos jutaléksávba sorolódik, de ha a következő évben nem éri el a határt a bevétel, akkor a fejlesztő visszajelentkezhet a programba.