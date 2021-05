Az EU szerint versenyellenesek az App Store használati feltételei

A zenestreaming piac versenyjog-ellenes befolyásolásával vádolta meg múlt pénteken az Európai Bizottság illetékes szerve az Apple-t annak a panasznak a folyományaként, melyet a Spotify nyújtott be a cupertinói cég ellen 2019-ben. A vizsgálat az Apple által üzemeltetett App Store partnerek számára előírt szerződési feltételeit vonta nagyító alá, illetve különösen az Apple kapuőr-szerepét és az azzal járó potenciális versenytorzító hatást igyekezett felmérni.

A vizsgálati szakasz lezárását követően a Bizottság most a szokásos ügymenet részeként egy úgynevezett kifogásközlési nyilatkozatot juttatott el az Apple-nek, melyre a cégnek megadott határidőn belül választ kell biztosítania, illetve a Spotify és már, potenciálisan érintett felek is kifejthetik álláspontjukat az abban foglaltakkal kapcsolatban.

A cég 2019 tavaszán jelentette be, hogy bepanaszolja az Apple-t az Európai Bizottság versenyügyi hivatalánál, amiért szerinte a cupertinói óriás tisztességtelen módszerekkel próbálja korlátozni a versenyt azokon a piacokon, melyekre saját ökoszisztémája is kiterjed. A Spotify beadványának középpontjában az az egyébként már számos más, tartalomipari szereplő, így köztük többek közt a Netflix által is kifogásolt "Apple adó" áll, melyet az Apple minden, az App Store-ból letöltött alkalmazáson belül kezdeményezett fizetési tranzakció után beszed. Vagy legalábbis majdnem.

Az App Store szigorú szabályzata ráadásul mindent megtesz annak érdekében, hogy az IAP (in-app purchase) rendszert ne kerülhesse meg a platformtulajdonos, így a tartalomszolgáltatók által fejlesztett appok nem tartalmazhatnak semmilyen, külső fizetési oldalra mutató vizuális elemet (gombot) vagy hivatkozást.

Az EU illetékes biztosa, Margrethe Vestager pénteki sajtótájékoztatóján közölte, a vizsgálat során egyértelmű jelei mutatkoztak annak, hogy az App Store feltételei jelentős hatást gyakorolnak az online zenestreaming-piac működésére, illetve általánosságban, az alkalmazáspiac szereplőire. A biztos hozzátette, az App Store tölti be kvázi a kapuőr szerepét több százmillió iPhone-hoz és iPadhez, ennélfogva a használata során fair feltételeket kell teremteni a partnerek számára.

Az Apple pénteken kiadott reakciójában arra emlékeztetett, hogy a Spotify mára a világ legnagyobb online zenestreaming-szolgáltatójává vált, melyhez nagy mértékben hozzájárult a cég azáltal, hogy az App Store-on keresztül elérhetővé tette a platformot az iOS-eszközöket használók számára. A vállalat szerint a Spotify az App Store minden előnyét élvezni akarja anélkül, hogy ezért bármilyen ellenszolgáltatást nyújtana, ami éppen ellentétes a fair verseny szabályaival.

A Spotify nyilatkozatában üdvözölte a Bizottság állásfoglalását, kiemelve, hogy az EU ezzel egy fontos lépést tett annak érdekében, hogy az Apple a versenyellenes gyakorlatai miatt számonkérhetővé váljon Európában.