Felülírta a TikTokot korlátozó intézkedéseket Joe Biden

Egy tegnap aláírt elnöki rendelettel több, Donald Trump által foganatosított, kínai applikációk működését érintő korlátozást visszavont Joe Biden amerikai elnök, aki helyette átfogó és objektív vizsgálatot írt elő az ezen appok által jelentett biztonsági kockázatok elemzésére. Az új elnöki rendelet révén - legalábbis rövid távon - elsősorban a TikTokot üzemeltető ByteDance-nél és a WeChatnál lélegezhetnek fel.

Trump tavaly augusztusi elnöki rendelete ezzel együtt azóta sem lépett hatályba, miután a ByteDacne beperelte az Egyesült Államokat a rendeletben foglaltak kapcsán - a per tárgyalásait a bíróság januárban az elnökváltásra hivatkozva felfüggesztette, most viszont gyakorlatilag okafogyottá is vált az eljárás, miután Biden visszavonta a tavaly augusztusi rendeletet.

A tavaly augusztusi rendelet, illetve az abban foglalt korlátozó intézkedések hatályba lépését többször is elhalasztották, miután a TikTok amerikai ügyfélbázisát a rendeletben foglaltaknak megfelelően nem tudta, illetve nem akarta határidőre amerikai cég részére eladni a ByteDance.

A kínai fél korábbi, hivatalos álláspontja szerint az Egyesült Államok teljesen alaptalan vádakra építette fel a korlátozó intézkedéseket, és noha a társaság több mint egy éve próbál konstruktív megoldást nyújtani azért, hogy a teljes tiltás elkerülhetővé váljon, az illetékes kormányzati körök ezeket rendre lesöpörték az asztalról - így nem maradt más megoldás, csak a jogi érdekérvényesítés.

Joe Biden új elnöki rendelete az egyes cégek és szolgáltatások kiemelése helyett azt írja elő az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma számára, hogy készítsen átfogó elemzést arról, hogy az ország állampolgárainak adatait feldolgozó külföldi szolgáltatók konkrétan milyen biztonsági fenyegetést jelenthetnek. A minisztériumnak 120 napja van elkészíteni az elemzést, melyhez a szakszolgálatok 60 napon belül meg kell küldjék a szükséges háttéranyagokat.