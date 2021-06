A HP-é lett a HyperX

Gyorsan lezongorázta a HyperX tulajdonoscseréjét a Kingston és a HP. A vásárló tegnapi bejelentése szerint sikerrel zárult le a februárban bejelentett tranzakció, melynek összértéke 425 millió dollár. Ezzel a HP gyorsabban növelheti kompetenciáját a különféle, játékosokat célzó PC-s komponensek és kiegészítők területén, a HyperX ugyanis egy kifejezetten népszerű márkává nőtte ki magát az elmúlt években. Az új tulajdonos célja ezzel nyilvánvalóan nem lehet más, mint a lehető legnagyobb tempóban növelni részesedését a manapság kiugró népszerűségnek örvendő gamer termékek piacán.

A 2014-ben önálló branddé formálódott HyperX név alatt az utóbbi években kifejezetten játékosoknak szánt kiegészítők széles skálája látott napvilágot, a billentyűzetektől az egereken, egérpadokon, mikrofonokon és headseteken át egészen a PC-s memóriamodulokig, illetve a kifejezetten konzolokat célzó kiegészítőkig. A HP komoly potenciált lát a perifériák szegmensében: várakozásai szerint a PC-s hardverpiac 2023-ra 70 milliárd dollárosra hízik, 2024-re pedig a kiegészítők piaca is eléri a 12,2 milliárd dollárt - a növekedés legnagyobb részéért pedig a játékosokat célzó termékek felelnek majd. Ennek megfelelően a gyártó igyekszik a lehető legnagyobb termékpalettával felkészülni a következő gamer-bummra.

A HP-nak egyébként eddig sem kellett a szomszédba menni a játékosokat célzó kiegészítőkért, saját, Omen márkája alatt gamer PC-ket, kiegészítőket és szolgáltatásokat is kínál - ilyen például a játékbeli teljesítmény követését segítő Omen Gaming Hub, illetve a perifériák konfigurációjáért felelős Omen Command Center. A HP már korábban közleménye szerint a HyperX termékek egyelőre nem vonulnak be utóbbi szoftver alá, azok továbbra is az ismert HyperX NGenuity szoftverrel lesznek kezelhetők.

Egyelőre csak találgatni lehet, hogy a HP a megszerzett termékportfóliót pontosan hogy rendezi majd el az ugyancsak frissen megkaparintott HyperX márka, illetve Omen brandje között, mindenesetre nincs kizárva, hogy bizonyos eszközöket átköltöztet majd utóbbi márkanév alá. Az is érdekes kérdés, hogy a korábbi tulajdonos Kingston kínálatát hogyan érinti a HyperX eladása. Annyi biztos, hogy a felvásárlást követően a DRAM, flash és SSD termékeket megtartja a cég, az viszont kérdés, hogy ezek kapnak-e valamilyen dedikált márkanevet (pl. Fury), vagy marad a már jól ismert és bejáratott Kingston brand.