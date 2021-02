A HP-hoz vándorol a Kingston HyperX üzletága

Felvásárolja a Kingston gamer termékeket gyártó HyperX divízióját a HP. Az akvizícióval az ágazat termékportfóliójának nagy része és brandje is a HP tulajdonába kerül - amiért a cég 425 millió dollárt csenget ki. A felvásárlás egyelőre szabályozói jóváhagyásra vár, ugyanakkor a felek arra számítanak, az üzlet már 2021 második negyedévében lezárul majd. A Kingston a felvásárlást követően a DRAM, flash és SSD termékeket megtartja majd, vélhetően új márkanév alatt.

A HyperX brand alatt az utóbbi években kifejezetten játékosoknak szánt kiegészítők széles skálája látott napvilágot, a billentyűzetektől az egereken, egérpadokon, mikrofonokon és headseteken át egészen a kifejezetten konzolokat célzó kiegészítőkig. A HP komoly potenciált lát a perifériák szegmensében: várakozásai szerint a PC-s hardverpiac 2023-ra 70 milliárd dollárosra hízik, 2024-re pedig a kiegészítők piaca is eléri a 12,2 milliárd dollárt - a növekedés legnagyobb részéért pedig a játékosokat célzó termékek felelnek majd. Ennek megfelelően a gyártó igyekszik a lehető legnagyobb termékpalettával felkészülni a gamer-bummra.

Persze a HP-nak eddig sem kellett a szomszédba menni a játékosokat célzó kiegészítőkért, saját, Omen márkája alatt gamer PC-ket, kiegészítőket és szolgáltatásokat is kínál - ilyen például a játékbeli teljesítmény követését segítő Omen Gaming Hub, illetve a perifériák konfigurációjáért felelős Omen Command Center. Mint a HP a The Verge-nek elmondta, a HyperX termékek egyelőre nem vonulnak be utóbbi szoftver alá, azok továbbra is az ismert HyperX NGenuity szoftverrel lesznek kezelhetők.

Egyelőre csak találgatni lehet, hogy a HP a megszerzett termékportfóliót pontosan hogy rendezi majd el az ugyancsak frissen megkaparintott HyperX márka, illetve Omen brandje között, mindenesetre nincs kizárva, hogy bizonyos eszközöket átköltöztet majd utóbbi márkanév alá.