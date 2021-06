Gelsinger: még évekig kitarthat a chiphiány

A félvezetőpiac legnagyobb vállalatát vezető Gelsinger szerint az iparágnak még évekre lehet szüksége, hogy alkalmazkodni tudjon a hirtelen megugrott igényekhez. A veterán elnök-vezérigazgató szerint a felhős szolgáltatásokra, az 5G-re, a különféle gépi tanulásos megoldásokra, valamint az edge computingra szinte egyidőben ugrott meg látványosan a kereslet. Mindez váratlanul érte a félvezetőpiac szereplőit, amelyek alapos prognózisokkal, több évre előre igyekeznek meghatározni a várható piaci igényeket.

Bár Gelsinger szerint vállalata az elmúlt pár évben sikerrel duplázta meg gyártókapacitását, ez sem volt elég az elmúlt hónapokban kilőtt kereslet kielégítéséhez. Jelenleg a házon beül előállított lapkákból nincs különösebb hiány, a termékek összeállításához nélkülözhetetlen egyéb komponensekből azonban szűkös az ellátás. Ahogy az Intel egy másik szakembere a közelmúltban rávilágított, most épp a chipek összeállításához elengedhetetlen tokozás (vagy más néven szubtrátum) szűkös ellátása okozza a legnagyobb problémát.

Az Intel ezeket különféle beszállítóktól szerzi be, és bár a több évtizedes partnerségnek, illetve a tetemes volumennek hála magas prioritást élvez, a jelenlegi helyzetben még ez sem elég. Gelsinger ezért a komplett iparágat arra kéri, hogy igyekezzen minél gyorsabban felnőni a feladathoz. A szakember együttműködésre szólít fel, a jelenlegi helyzet ugyanis a a globális gazdaságot is fenyegeti. Erre jó példa, hogy az autógyártásba is begyűrözött a hiány.

Gelsinger vállalatával igyekszik jó példaként szolgálni. Partnereivel az Intel többek között épp azon dolgozik, hogy a Vietnámban található szubtrátumgyár kapacitását mihamarabb magasabb szintre emeljék. Az elnök-vezérigazgató szerint ennek hála még idén több millióval nő a termelés volumene. Végül, de nem utolsó sorban az Intel IDM 2.0 (Integrated Device Manufacturing) stratégiáját emelte ki a szakember, mellyel vállalata a komplett ellátási láncot képes mikromenedzselni, ezzel pedig dinamikus(abb) választ adni a gyorsan változó piaci igényekre.