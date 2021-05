Itt az első dupla fejszerelvényes merevlemez

A Seagate a piac leggyorsabb merevlemezeként hivatkozik termékére. Ezt a másodpercenkénti 524 megabájtos (szekvenciális) olvasási és írási átviteli sebességre alapozza a cég, amely az ígéret szerint nem csúcsérték, a meghajtó hosszan képes szolgáltatni a HDD-k esetében valóban magas értéket. A szóban forgó tempó egyébként nagyjából megfelel a SATA SSD-k szekvenciális átviteli sebességének, amit ebben az esetben már jellemzően az interfész áteresztőképessége limitál.

Alapvető felépítését tekintve a Mach.2 Exos két darab egybeépített 7 terabájtos HDD-nek felel meg, kettő logikailag különálló meghajtót eredményezve. A sztenderd 3,5 hüvelykes drive-ban található lemezek 7200-as percenkénti fordulaton pörögnek, a multiszegmentált gyorsítótár kapacitása pedig 256 megabájt. A célpiacnak megfelelően a merevlemezt egyportos SAS 12Gb/s csatolóval szállítja a Seagate.



Véletlenszerű olvasásra és írásra rendre 304/384 IOPS-ot, átlagos késleltetésre pedig 4,16 milliszekundumot adott meg a gyártó. A héliummal töltött merevlemez disszipációja viszonylag magas: üresjáratban 7,2, maximális terhelés mellett pedig 13,5 wattos érték szerepel a specifikációkban. A Seagate állítja, szerverekbe/tárolókba szánt modellről lévén szó ez nem probléma, a Mach.2 Exos teljesítmény/fogyasztás mutatója pedig ezzel együtt is az élmezőnyben van. Amennyiben az ügyfél mégis sokallná a disszipációt, a PowerBalance funkcióval 12 watt alá csökkenthető az érték, a teljesítmény rovására.

Sok éves munka

A Seagate először 2017-ben beszélt osztott fejszerelvényes fejlesztési irányáról. Az akkor még Multi Actuator címen futó megoldás első iterációja meghajtónként két teljesen különálló fejszerelvényt jelentett. A gyártó a sztenderd fejszerelvényt keresztben kettévágva, egymástól teljesen külön vezérelhető, mozgatható fejekkel igyekezett megfelelni a kor egyre nagyobb kihívást jelentő adatközpontos követelményeinek. A Seagate akkor arról beszélt, hogy a fejlesztést több módon is ki lehet majd aknázni.

Az osztott fejszerelvény triviális előnye, hogy ily módon jelentősen (elméletben duplájára) növelhető az átviteli sebesség. A lehetőséget kiaknázva a Multi Actuatorral szerelt HDD akár két különálló meghajtóként is kezelhető, hisz az egymástól függetlenül működő fejeknek hála a mechanikai elemek nem akadályozzák, lassítják egymást. Mindez lehetőséget adhat olyan, korábban csak elméletben létezett konfigurációkra, mint például az egyetlen merevlemezen belül kialakított RAID0 tömb. Végül a kettő az egyben koncepció mellett döntött a Seagate, természetesen nem véletlenül, a megközelítés ugyanis jól illeszkedik a nagy adatközpontos környezetekbe.

A kiemelt partnerek már 2019-ben megkapták az Mach.2 Exos első példányait, hozzájárulva a fejlesztési munkálatokhoz. A termék mostanra beérett, melynek hála egyre több adatközpontba került, illetve kerül be, habár ez továbbra sem jelenti azt, hogy bárki vásárolhat belőle. A Seagate számítási szerint nagyjából másfél-két év múlva, a 30 terabájtos kapacitás elérésekor válik sztenderdé a dupla fejszerelvény, amit egyébként a konkurensek, vagyis a Western Digital és a Toshiba is be fog vetni.

A Conner után szabadon

A Seagate fejlesztése bár innovatívnak tekinthető, az irány nem új keletű. Hasonlót már láthattunk a 90-es évek elején, akkor a Conner mutatta be két független fejszerelvénnyel született Chinook HDD-jét, amelyben így minden lemezoldalon két fej pásztázhatott, jelentősen növelve a műveletvégzési tempót. A megoldás hátránya a magas költségek mellett a méret volt, az extra fejszerelvény ugyanis rengeteg helyet emésztett fel. Ezért a 3,5 hüvelykes HDD-k gyors térnyerésével a süllyesztőbe került a fejlesztés, a Connert pedig 1996-ban felvásárolták, a vevő pedig éppen maga a Seagate volt.