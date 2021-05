Kigyúrja az új MacBook Pro processzorát az Apple

A Bloomberg által megszellőztetett információk alapján az erősebb, vélhetően M1X jelöléssel érkező processzor nyolc darab nagyteljesítményű, illetve kettő, a hatékony működésre fókuszáló maggal rendelkezik majd. Arról egyelőre nincs információ, hogy ezek az M1-ből is ismert Firestorm és Icestrom egységek lesznek-e, vagy az Apple esetleg már a következő generációs fejlesztéseket teszi a lapkába.

A CPU-magokkal párhuzamosan a grafikus egység is fejlődik, nem is keveset. Az M1 8 darab végrehajtóegységének négyszerese, azaz 32 darab GPU-mag kerül a lapkába, amely jelentős ugrást sejtet. Az Apple azonban nem minden esetben teszi majd elérhetővé az összes magot. Bizonyos, vélhetően a gyengébben sikerült chipeknél csak 16 darab végrehajtó lesz aktív. Az erősebb GPU-val szerelt lapkáért vélhetően felárat kér majd az Apple, ahogy azt jelenleg is teszi az egyes konfigurációknál.

A körítés is fejlődik, aminek hála a processzor már akár 64 gigabájt memóriát is képes lesz kezelni, amely jelentős ugrás az M1 16 gigabájtjához képest. A forrás szerint természetesen a a korábban megismert gépi tanulásos gyorsító, a Neural Engine sem marad ki. A Thunderbolt-kontroller is bővül, ami ezzel már négy port támogatására is képes lesz, a nagyobbik MacBook Pro igényeinek megfelelően. Ennél érdekesebb, hogy az Apple állítólag a dedikált HDMI portot, illetve az SD-kártya olvasót is visszahozza, sőt, valamilyen formában még a sokak által visszasírt MagSafe töltés is visszatérhet.

A Bloomberg az M1 közvetlen utódjának számító M2-ről is megosztott néhány részletet. A második generációs fejlesztés az elődhöz hasonlóan ugyancsak négy darab nagyteljesítményű, illetve négy, a hatékony működésre fókuszáló magot kínál majd, ám ezek a frissített mikroarchitektúrának hála a jelenleginél gyorsabbak lesznek. A GPU végrehajtóinak száma azonban növekszik, így 8 helyett 10 egység lesz a maximum.