Tömeggyártásba került az Apple M2-es processzora

A Nikkei Asia értesülése hitelesnek tűnik, az ősszel piacra kerülő Apple termékek processzorainak termelése ugyanis az előző években is rendre tavasszal indult. A távol-keleti forrás szerint az M2-es processzor (az A15-höz hasonlóan) a TSMC 5 nm+ (vagy N5P) gyártástechnológiájára épül, mely a tavaly gyártásba került 5 nanométer ráncfelvarrásának tekinthető.

A piacvezető bérgyártó N5P jelölésű eljárása néhány kisebb módosításnak hála kínál körülbelül 7 százalékkal magasabb tranzisztorteljesítményt, illetve 15 százalékkal alacsonyabb disszipációt. A finomhangolt fejlesztés előnye, hogy a chiptervező partnerek kisebb befektetés mellett növelhetik egyes dizájnjaik órajelét, vagy épp csökkenthetik azok fogyasztását. Az Apple vélhetően inkább a teljesítmény növelésére helyezhette a hangsúlyt, fogyasztás, illetve üzemidő szempontjából ugyanis már az M1 is kiemelkedőnek tekinthető a piacon.

Arról egyelőre nincs információ, hogy a tervezők milyen módosításokat eszközöltek, a jól bejáratott koreográfia szerint azonban valószínűleg mind a CPU-magokat, mind pedig a grafikus egységet frissítették. Ezek mellett különféle hibajavítások és finomhangolások érkezhetnek. Az M1-re épülő gépeknél például a külső kijelzőkezelését érte több kritika, mely ezzel egy potenciális fejlesztési pontot jelenthetett az M2-nél.

Az Apple múlt heti termékbemutatójából kiderült, hogy a MacBookok és Mac mini mellett az új, kisebbik iMac-be is az M1-et tette az Apple. Az egyes konfigurációk között így csupán a formatényező (form factor) és az azokhoz kapcsolódó sajátosságok, illetve a hűtés jelenti az eltérést. Utóbbi bizonyos esetekben sokat számíthat, egy nagyobb méretű, aktív hűtéssel ugyanis rendszerint magasabb számítási teljesítményre képes a processzor. Az új iMac mellett a friss iPad Próba is az M1 került, mely alapján jó eséllyel az M2 is visszaköszön majd az Apple valamely jövőbeni táblagépéből. A vállalat minden bizonnyal a kezdetektől fogva ennek megfelelően tervezte a lapkát, amelynek magas, sok száz millió dolláros előállítási költségei ily módon lényegesen gyorsabban térülhetnek meg.