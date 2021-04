Újabb rekordot döntött az Apple

A cupertinói vállalat bevétele 89,6 milliárd dolláron állt meg, amely bő 53 százalékos javulást jelent az előző év hasonló időszakához képest, vagyis a forgalom mintegy másfélszeresére nőtt. Ennek fényében már annyira nem meglepő, hogy az összes termékkategóriában jelentős növekedést könyvelt el az Apple. Az okostelefonokból származó forgalom számszerűen 65,5 százalékkal ugrott meg, az Apple kaliberű vállalatoknál ritkán látható dinamika pedig a többi termékkategóriában is látszik. Az erős növekedés természetesen a nyereségben is visszaköszön, amely mintegy 110 százalékkal ugrott meg, 23,6 milliárd dollárt hagyva az Apple kasszájában.

Vitték az iPhone-t, mint a cukrot

A ragyogó számokban oroszlánrészt vállalat a cég húzótermékének számító iPhone. Az első negyedévben még sosem kelt el ekkora értékben Apple okostelefon, a 47,9 milliárd dollár tehát új rekord. Mi sem mutatja jobban az értékesítések mértékét, mint hogy egy évvel korábban "csak" 29 milliárd dollárt hoztak a konyhára a iPhone-ok, amit végül 65,5 százalékkal tudott felülmúlni az első negyedév. Azt sajnos nem tudni, hogy ez pontosan hány darab termékből jött össze, Cookék ugyanis 2019 óta nem publikálják a vonatkozó számokat.

A vállalat elnök-vezérigazgatója annyit azért elárult, hogy a növekedés mögött elsősorban a tavaly ősszel bemutatott 5G-s iPhone 12 család áll. Az alapmodellből, vagyis a "sima" iPhone 12-ből fogyott a legtöbb, de a drágább, Pro modellek iránt is pazar volt a kereslet. A rendkívül erős első negyedévet részben azzal magyarázza az Apple, hogy az iPhone 12-es készülékek csak az év elejére értéke el a kereslet-kínálat egyensúlyát, köszönhetően a megszokottnál későbbi bemutatónak. Cookék szerint a új iPhone-osok és a korábbi modellről frissítők száma egyaránt két számjegyű (százalékos) növekedést mutatott, amely utóbbiak esetében új rekordot eredményezett. Mindezek fényében már nem csoda, hogy a telepített bázis is új csúcsot állított fel.

Az iPad és a Mac is nagyot ment

Az okostelefonos növekedésnél kevésbé meglepő, hogy az Apple táblagépei és személyi számítógépei iránt is jelentősen megugrott a kereslet. Mindez elsősorban a világjárványnak köszönhető, amely miatt az otthoni munkavégzés és a távoktatás is kvázi sztenderdé vált. Az iPadek forgalmán szépen tükröződik a korábbinál lényegesen nagyobb piaci igény, a táblagépekből ugyanis 7,8 milliárd dollár értékben adott el az Apple, amely hatalmas, 79 százalékos ugrást jelent a tavalyi év hasonló időszakához képest. Talán mondani sem kell, hogy ez az összeg is kiemelkedő, az elmúlt közel tíz évben nem látott ekkora forgalmat az iPad. Tim Cook megjegyezte, hogy a Távol-Keleten (Japánnal az élen) regisztrálták a legnagyobb növekedést, amely a táblagépek telepített bázisát is új csúcsra lőtte ki.

A Macek is nagyot mentek, új bevételrekordot állítva fel. Az Apple személyi számítógépeiből összesen 9,1 milliárd dollár értékben vásároltak, amely 70 százalékos növekedést jelent a tavalyi év hasonló időszakához képest. Fontos részlet, hogy egyre több Macet szállít saját processzorával, az M1-gyel a vállalat. Vélhetően nagyrészt ennek, vagyis az Intel chipjéhez képest olcsóbban előállítható processzornak köszönhető, hogy a vállalatnak először sikerült 40 százalék fölé, egészen pontosan 42,5-ra feltornászni a bruttó árrést. A saját chipek kiterjesztésével az érték várhatóan tovább nő majd, még inkább javítva a már amúgy is egészséges profiton. Cookék arra azonban felhívták a figyelmet, hogy a következő negyedévben akár 3-4 milliárd dolláros lyukat is üthet a forgalomban a félvezetőhiány, amely elsősorban az iPadeket és a Maceket érinti majd.

Továbbra is remekel az Apple Watch és az AirPods

A viselhető eszközök iránt továbbra is stabilan nagy az igény, amely az első negyedévben csak tovább nőtt. A 7,8 milliárdos bevétel közel 25 százalékkal múlja felül 2020 hasonló időszakának összegét. A rendkívül erős szám mögött elsősorban az Apple Watch, illetve az AirPods és Beats fül- és fejhallgatók állnak olyan szerényebb kiegészítők mellett, mint például a múlt héten bemutatott AirTag. A vezetőség szavai alapján a gyarapodás oroszlánrészéért újfent az okosórák felelnek, köztük a szeptemberben bemutatott Series 6 és SE modellek. Cookék szerint az okosórák vásárlóinak mintegy 75 százaléka számított új belépőnek, vagyis még mindig hatalmas tér mutatkozik a növekedésre.

A viselhető eszközökből és különféle kiegészítőkből származó bevétel egyébként elképesztő magasságban jár. A 7,8 milliárdos összeg az Intel forgalmának közel 40 százaléka, miközben megfelel az iPadekből származó bevételnek.

Szolgáltatások

A szolgáltatásokból (App Store, iCloud, Apple Music, Apple Pay, stb.) származó bevétel 27 százalékkal 16,9 milliárd dollárra nőtt a tavalyi évhez képest, ugyancsak új rekordot állítva fel. A gyarapodás az előző negyedévhez képest is határozott, amikor is 15,8 milliárd dollárt regisztrált az Apple. Jelen esetben ez azért lehet releváns, mert a szezonális hatás lényegesen szerényebb a különféle szolgáltatások esetében. Immár 660 millió felhasználó vesz igénybe valamilyen fizetős Apple szolgáltatást, amely 145 milliós (vagy 28 százalékos) növekedés az egy évvel, illetve 40 milliód a tavalyi utolsó negyedévhez korábbihoz mérten. Az üzletág egyébként rendkívül magas, 70,1 százalékos bruttó árréssel dolgozik, a szolgáltatások tehát valósággal nyomtatják a milliárdokat.

A következő, június végével záruló negyedévre "erős két számjegyű" (százalékos) bevételnövekedésre számít az Apple.