Beszáll a Sony a Discordba

Szoros együttműködést jelentett be hétfőn a PlayStation játékkonzolokat fejlesztő és gyártó Sony, illetve a világ egyik legnépszerűbb, gamerek által használt kommunikációs platformja, a Discord. A platform már korábban is megjelent a konzolos felületeken, a most bejelentett szövetség azonban túlmutathat minden korábbi próbálkozáson, mivel ezúttal a Sony pontosan meg nem határozott hányadú kisebbségi tulajdont is szerzett a Discordban.

A tegnapi bejelentés egyelőre nem szolgál sok részlettel az együttműködéssel kapcsolatban, ugyanakkor abból, hogy az integrációs fejlesztések csak a jövő év elején zárulnak le, arra lehet következtetni, hogy nem egyszerű branding állhat a háttérben. A Discord és a Microsoft éppen három évvel ezelőtt csaptak egymás kezébe, akkor vált lehetővé a Discord fiókok hozzátársítása az Xbox fiókokhoz. A most bejelentett együttműködés vélhetően ennél távolabbra mutathat majd.

Egy márciusban szárnyra kelt pletyka szerint a Microsoft 10 milliárd dollárt fizetett volna a Discordért, mivel a vállalat egyre terebélyesebb videójátékos üzletágához ideális kiegészítő lett volna a játékosok körében kiemelten népszerű csevegőplatform. Ráadásul a cég a Discord prémium szolgáltatását, a többek között nagyobb fájlfeltöltéseket, többféle emotikont és nagyobb felbontású képernyőmegosztást kínáló Nitrót Game Pass előfizetésébe is beépíthetné.

Ez az üzlet végül meghiúsult, így a több mint 140 millió felhasználóval rendelkező Discord önálló cég maradt, illetve a Reuters belsős informátora szerint most inkább a tőzsdei bevezetés terve került az asztalra.