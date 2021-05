Fizetős Facebookal riogatják az iPhone-osokat Zuckerbergék

Az iOS 14.5-tel már minden fejlesztőnek explicitien engedélyt kell kérnie a felhasználótól, hogy egy alkalmazás különböző trackereken keresztül követhesse különféle tevékenységeit. Az új, a felhasználók érdekében beépített lehetőség természetesen a Facebookot érinti a legérzékenyebben, hisz a közösségi oldal bevételeit alapvetően határozzák meg a különféle követési tevékenységek.

Számítani lehetett rá, hogy a Facebook a tettek mezejére lép, és mihamarabb megpróbálja meggyőzni felhasználóit az alkalmazásokon átívelő nyomkövetés előnyeiről. Ehhez elsőként felugró ablakokat készített a Facebook, amelyen olyan előnyöket sorol fel, mint a felhasználó igényeire, illetve érdeklődési körére szabott releváns reklámok, vagy a közösségi oldalra támaszkodó különféle kisebb és nagyobb üzletek közvetett támogatása. A célközönség minél pontosabb elérése ugyanis kritikus fontosságú, enélkül jelentősen alacsonyabb lehet a különféle reklámok hatékonysága.

A fenti két pont mellett sokkal érdekesebb a "Help keep Facebook free of charge", amellyel valamiféle fizetős szolgáltatásra igyekszik utalni a közösségi oldal. A Facebook már korábban kijelentette, hogy az Apple új adatvédelmi beállítása "megváltoztatja az eddig ismert internetet", illetve arra fogja késztetni az online médiatermékeket, hogy a fogyasztóktól valamilyen formában díjat szedjenek be, mondván, a hirdetéskiszolgáló rendszerek működésének egyik alapját épp az anonim nyomkövető elemek adják.

MÁR NEM HOAX

Az elmúlt bő 10 évben többször is felbukkantak különféle hoaxok arról, hogy a Facebook fizetőssé válik. Az eddig rendre félrezetető üzenetnek bizonyult információ többek között a hírfolyamban és a Messengeren terjedt körüzenetek formájában. Végül azonban mindig kiderül, hogy a hírnek semmilyen alapja nincs, az nem a közösségi oldaltól származik. Pár éve, a Cambridge Analytica-botrány után azonban Mark Zuckerberg egy félreérthető utalást tett arra, hogy a Facebook gondolkodik egy fizetős verzión.

Amennyiben a iOS 14.5 egy szabad szemmel jól látható lyukat üt a vállalat forgalmában, úgy nem kizárt, hogy a Facebook komolyan megfontolja a fizetős csomag bevezetését, amely több más szolgáltatáshoz hasonlóan a jelenlegi ingyenes változatot egészítené ki. Erre egy jó példa a YouTube, amely már évek óta kínál reklámmentes, néhány extrával kiegészített verziót némi havidíjért cserébe. Minden bizonnyal lennének olyan Facebook-felhasználók, akik szívesen fizetnének azért, hogy ne bukkanjanak fel olykor irritáló reklámok a közösségi oldalon, illetve ne kövessék őket lépten-nyomon.

A "fizetős Facebook" bevezetésének lehetőségét erősíti, hogy a cég korábbi, belsős becslése szerint nem sok jóra számít az iOS 14.5 miatt. A vállalat azzal számol, hogy az iOS-felhasználók csupán kevesebb, mint 20 százaléka fog beleegyezni abba, hogy a különféle kódokkal a továbbiakban is nyomon követhessék majd tevékenységeiket az egyes appokon keresztül.