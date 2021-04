Vizsgálat indult a félmilliárdos Facebook-adatszivárgás miatt

Szerdán saját kezdeményezésre vizsgálatot indított az ír adatvédelmi hatóság (Data Protection Commission, azaz DPC) egy a sajtóban az elmúlt hetekben nagy port kavart adatszivárgási botrány kapcsán, melynek részeként mintegy 533 millió facebook-felhasználó 2019-ben megszerzett személyes adatai kerültek nyilvánosságra. Az ír szakhatóság vizsgálata nem az első, az ügy kapcsán indult uniós adatvédelmi vizsgálat, ám mégis a legnagyobb jelentőséggel bír, miután Írországban működik a szolgáltatás európai uniós működését koordináló facebook-leányvállalat.

Mint azt április elején megírtuk, a több mint félmilliárd facebook-fiókot (pontosabban azok 2019-es állapotát) tartalmazó adatbázishoz, illetve annak bizonyos szeleteihez már januárban hozzáférhettek azok, akik hajlandóak voltak fizetni érte, akkor egy Telegram bot kínálta fel a lehetőséget, hogy pénzért lehet ellenőrizni az érintettséget egy hasonló méretű adatbázis kapcsán.

Mint most kiderült, ugyanarról az adatbázisról van szó, mely a Facebooktól 2019 augusztusában szivárgott ki - akkor a cég megtette szükséges intézkedéseket, bár ezek jellegéről, illetve az incidens tényéről, illetve annak hatásairól sem akkor, sem most nem tájékoztatta a felhasználókat. Az adatbázis felhasználóneveken kívül születési adatokat, munkahelyet, telefonszámot és e-mail címet is tartalmazhat - már ahol ezeket megadta a felhasználó.

A botrány kirobbanását követően néhány nappal reagált a Facebook is, mely közölte, két okból sem értesített ki felhasználókat az ügy kapcsán, egyrészt maga sem rendelkezik pontos információkkal azzal kapcsolatban, hogy kiket is érintett az adatszivárgás, így a cég nem tudja pontosan megállapítani, mely felhasználókat kellene értesíteni. Emellett - jelezte a cég szóvivője - mivel a felhasználók lényegében semmit nem tudnak tenni annak érdekében, hogy a problémát, illetve annak közvetlen hatásait elhárítsák, ezért felesleges is az értesítés.

A DPC azonban most a Facebooknak küldött hivatalos megkeresésekre adott válaszok alapján azt feltételezi, hogy a cég nem a 2018-ban hatályba lépett, uniós szintű adatkezelési gyakorlatot előíró GDPR rendelet szerint járhatott el az ominózus esetben, illetve vélelmezhetően nem tett eleget az ebben a rendeletben az adatkezelők számára előírt kötelezettségeknek.