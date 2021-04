Kilőtt a Fecebook nyeresége

Nagyon erős első negyedévet zárt a Facebook. A közösségi oldal 26,17 milliárd dolláros bevételt könyvelt el, amely közel 48 százalékkal múlja felül 2020 hasonló időszakának forgalmát. A nyereség még ennél is nagyobbat ugrott: az egy évvel korábbi 4,9 helyett 9,5 milliárd dollár maradt a kasszában, amely mintegy 94 százalékos javulást jelentett. Utóbbiban a vállalat működésének szempontjából kritikus, bruttó árrés mutató jelentős, 10 százalékpontos javulási is komoly szerepet játszott, amely így 43 százalékra erősödött.

A bevételek elsöprő többsége szokás szerint a hirdetésekből folyt be, a reklámüzletág közel 25,4 milliárd dollárért felelt a teljes forgalomból, míg a cég egyéb bevételi forrásai 732 millió dollárt hoztak a konyhára. A felhasználószámok is tovább nőttek az első negyedéveben, így a Facebook napi aktív felhasználói 8 százalékkal lettek többen az időszakban az egy évvel korábbi számokhoz viszonyítva, ami 1,88 milliárd felhasználót jelent. A szolgáltatás havi aktív "népessége" éves szinten 9,6 százalékkal gyarapodott, 2,85 milliárdra.

Az újabb, dinamikus növekedés mögött elsősorban továbbra is a pandémia miatti távolságtartás áll, amelynek hála sikerült felülmúlni az első negyedévre prognosztizált számokat. A már említett, bruttó árrésben látható erős növekedés mögött a különféle reklámok átlagos eladási árának 30 százalékos emelkedése áll. Szinten sokat segített a további gyarapodásban, hogy a megjelenített reklámok száma is tovább nőtt, mintegy 12 százalékkal. Nem csoda, hogy Mark Zuckerberg, a Facebook elnök-vezérigazgatója elégedettségének adott hangot a negyedéves beszámolóban. Zuckerberg azt ígérte, hogy vállalatával tovább folytatják a fejlesztéseket, elsősorban a virtuális és kiterjesztett valóságra, illetve a különféle kereskedelmi megoldásokra fókuszálva.

GYŰLNEK A FELLEGEK

Érdekes lesz látni, hogy a következő negyedévekben mennyi marad meg a mostani, látványosan nagy lendületből. A siker egyik kulcsa ugyanis a globális koronavírus-járvány alatt világszerte felívelő online kereskedelem volt - 2021-ben mindenesetre a cég már kihívásokra is számíthat a hirdetési piacon, egyrészt a szigorodó európai szabályozásoknak, másrészt az iOS 14.5 napokban bemutatott változása miatt.

Az Apple mobilos platformján ugyanis a fejlesztőknek már kötelező engedélyt kérniük a felhasználóktól azok weboldalakon és appokon átívelő követésére a hirdetések targetálásához. A megoldást a cég eredetileg már az iOS 14 tavalyi megjelenésekor be akarta vezetni, végül azonban a funkció rajtjának elhalasztása mellett döntött, hogy a fejlesztőknek legyen idejük arra megfelelően felkészülni.

Az Apple rendszerének módosítása nem az egyetlen, amely a jövőben érzékenyen érintheti a Facebook pénzügyi mutatóit. Az ír adatvédelmi hatóság (Data Protection Commission, azaz DPC) bő két hete jelentette be, hogy vizsgálatot indult a félmilliárdos Facebook-adatszivárgás miatt, melynek részeként több mint félmilliárd felhasználó személyes adatai kerültek illetéktelen kézbe, illetve érhetők el most is gyakorlatilag bárki számára az interneten. Amennyiben az ügyben végül a Facebookot bűnösnek találják, az egy szabad szemmel jól látható büntetést jelenthet Zuckerbergék számára.