Fontos fejlesztéseket hozott az iOS 14.5

Az első és vélhetően legfontosabb az új adatvédelmi beállítás, mellyel mostantól minden fejlesztőnek engedélyt kell kérnie a felhasználótól ahhoz, hogy egy app különböző trackereken keresztül követni tudja a tevékenységeit. Az új, a felhasználók érdekében beépített lehetőség a Facebookot érinti a legérzékenyebben, hisz a közösségi oldal bevételeit alapvetően határozzák meg a különféle követési tevékenységek. A Facebook már korábban kijelentette, hogy új adatvédelmi beállítás "megváltoztatják az eddig ismert internetet", illetve arra fogja késztetni az online médiatermékeket, hogy a fogyasztóktól valamilyen formában díjat szedjenek be, mondván, a hirdetéskiszolgáló rendszerek működésének egyik alapját éppen az anonim nyomkövető elemek adják.

Az Apple szerint fejlesztése a felhasználókat, pontosabban a vásárlóikat helyezi előtérbe, hiszen mindenkinek joga van tudni, milyen alkalmazások gyűjtenek vagy osztanak meg hozzájuk köthető látogatási, tartalomfogyasztási adatokat. A Facebook egyébként egyes korábbi, belsős becslések szerint nem sok jóra számít az iOS 14.5 miatt. A vállalat azzal számol, hogy az iOS-felhasználók kevesebb mint 20 százaléka fog beleegyezni abba, hogy a különféle kódokkal a továbbiakban is nyomon követhetik majd tevékenységét az egyes appok.

A Face ID-s készülékkel és Series 3-as (vagy újabb) Apple Watch-csal rendelkezők felhasználói élményét igyekszik javítani az az új funkció, amely a megfelelő beállítások mellett képes könnyebben feloldani a az órához párosított iPhone-t. Az Apple újabb készülékein a képernyőzár Face ID-s, azaz arcelismeréses feloldása az elmúlt év során számottevően macerásabb feladat lett, a koronavírus-pandémiának, pontosabban az azzal érkezett általános maszkviselésnek hála - az arc jó részét takaró maszkok a Face ID-s azonosítást lényegében ellehetetlenítették.

Ezt orvosolja az iOS 14.5 új funkciója, amellyel a készülékek az Apple okosóra, illetve a felhasználó arcának látható része alapján végzik el a beléptetést. Azt ugyanakkor érdemes észben tartani, hogy más, Face ID-s jóváhagyást igénylő funkciók, mint például a fizetések, nem vehetők igénybe a módszerrel. Az új funkciót a beállítások között manuálisan kell majd bekapcsolni, illetve szükséges hozzá a watchOS 7.4 telepítése is.

Apróságok

Az iPhone 12 (Pro) készülékekkel immár Dual SIM konfiguráció mellett is használható az 5G adatátvitel. A játékosok számára jó hír, hogy az iOS 14.5 támogatja PlayStation 5 DualSense, valamint Xbox Series X/S kontrollereket Bluetooth kapcsolaton keresztül. Bár itthon kevésbé népszerű az Apple készülékekbe integrált virtuális asszisztens, vagyis a Siri, az immár képes az AirPods or Beats fülhallgatókon történő hivásbejelentésre, illetve kérésre fel tudja hívni a vészhelyzet esetén értesítendő kontaktunkat, a készülék feloldása nélkül. Az iOS 14.5 több hibát is kijavít, melyek teljes listája többek között az Apple oldalán érhető el.