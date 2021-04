Megduplázta bevételét az AMD

A chiptervező 3,45 milliárd dolláros bevételt regisztrált az első negyedévben, amely mintegy 93 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 1,79 milliárdot. A vállalat ezzel immár a hatodik egymást követő negyedévben tudta növelni forgalmát. A nyereség ennél is nagyobb mértékben, 243 százalékkal nőtt, 555 millió dollárt hagyva az AMD kasszájában. Az vállalat szerint a kedvező számok mögött elsősorban az elmúlt hónapokban bemutatott vadiúj termékek, vagyis az ötödik generációs Ryzen, a harmadik generációs Epyc, illetve második generációs a Navi-alapú Radeonok állnak. A versenyképes termékek iránt ráadásul kiugró a kereslet, köszönhetően a PC- és a szerverpiac elmúlt hónapokban mutatott dinamikus növekedésének.

Jól fogy a Ryzen és a Radeon

Biztonságos szoftverfejlesztés és Scrum témákkal folytatjuk Május 18-19-én lesz HWSW free! meetup-sorozat következő állomása. Május 18-19-én lesz HWSW free! meetup-sorozat következő állomása.

Biztonságos szoftverfejlesztés és Scrum témákkal folytatjuk Május 18-19-én lesz HWSW free! meetup-sorozat következő állomása.

A kliensprocesszorokkal és különféle GPU-kkal foglalkozó Computing and Graphics szegmens forgalma jelentősen, 46 százalékkal nőtt egy év leforgása alatt. A legújabb Ryzen és Radeon termékeknek hála 2,1 milliárd dollárt jelentett a részleg, amelyből 485 millió marad üzemi eredmény formájában. Ezzel az AMD rekordot könyvelt el a PC-kbe szánt termékek értékesítésével, mind a forgalom, mind pedig az átlagos eladási ár (ASP) új csúcsot állított be. A vállalat hangsúlyozza, hogy bár segít a PC-piacon hónapok óta tomboló erős hátszél, a növekedésük üteme ezt felülmúlja, vagyis nem csupán a hatalmas keresletnek köszönhető a kiugró szám. Az AMD szerint különösen a ultrathin notebookok, a különféle gamer termékek, illetve a kereskedelmi (OEM) konfigurációk irányából tapasztaltak a vártnál is nagyobb igényt.

Nem csoda, hogy a vállalat tovább növelte piaci részesedését. Bár Lisa Su nem említett pontos értéket, az elnök-vezérigazgató annyit elárult, hogy az elmúlt két év során sikerült megduplázniuk a PC-s piacon mért részesedésüket, amelyben nagy szerepük volt a versenyképes prémiumtermékeknek. A notebookoknál immár a hatodik egymást követő negyedévben könyveltek el rekordbevételt, hála a Ryzen 4000-es, illetve a közelmúltban bemutatott 5000-es szériának. Utóbbira minden korábbinál nagyobb igény mutatkozik, a Cezanne kódnevű fejlesztésből származó bevétel rohamtempóban emelkedik. Az eddig látottak alapján az 5000-es szériára épülő notebookok száma 50 százalékkal múlja felül a 4000-esekét, vagyis a gyártópartnerek másfélszer több modellhez választották a közelmúltban bemutatott Zen 3-as fejlesztést. Legalább ennyire fontos, hogy a kereskedelmi (OEM) konfigurációkba szánt Ryzen PRO chipek iránt is számottevően nőtt a kereslet, a notebookokból például a korábbinál háromszor több modellel álltak elő a gyártók.

A GPU-k iránt is jelentősen nőtt a kereslet, habár ennek inkább az ellenkezője lenne meglepő. Az immár sokadig bányászláz miatt továbbra is masszív hiány tombol a piacon, melynek fényében tökéletesen érthető az AMD által csak "erős kétszámjegyűként" emlegetett növekedés. Lisa Su megjegyezte, hogy a csúcskategóriás, 6000-es Radeonokból származó bevétel egyetlen negyedév alatt megduplázódott.

Beérett az Epyc

A nagyvállalati, beágyazott és a semi-custom (EESC) divízió teljesítménye még a kliensekét is bőven túlszárnyalta. Az 1,35 milliárd dolláros forgalom 286 százalékkal übereli a tavalyi, szerény 348 milliót. A ritkán látott mértékű növekedés mögött elsősorban az Epyc szerverprocesszorok eladásai állnak, amelyek mostanra nyerték el a piac szélesebb körű érdeklődését. Lisa Su elmondása szerint egy éve alatt sikerült megduplázni az Epyc CPU-k eladásait.

Az erős növekedés elsősorban Tier 1-es felhőszolgáltatók beruházásainak köszönhető, amelyek összesen 11 instance-et mutattak be Epyc alapokon. Az ismertebb nevek közül a Microsoft, az Amazon, a Google, az IBM, az Oracle, illetve Tencent is dolgozik azon, hogy a legújabb, harmadik generációs Epyc-et is beépítse adatközpontjaiba. Su szerint generáciról-generációra nő az igény az AMD szerverprocesszoraira, így a legújabb, Milan kódnevű termékektől további, jelentős forgalomnövekedés várható az idei év során. A további gyarapodáshoz bőven van még tér, hisz a vállalat teljes bevételéből még mindig csak 15-20 százalékot tesznek ki a drága Epyc-ek.

Kedvező kilátások

A vállalat elnök-vezérigazgatója megjegyezte, hogy a forgalom gyarapodásának hála még több pénzt tudnak kutatásra és fejlesztésre fordítani, amely optimális esetben még inkább versenyképes termékeket eredményez a következő években. Ezzel együtt további derűlátásra adhat okot, hogy a vállalat 1,2 milliárd dollárral megemeli az idei teljes évre várt bevételének prognózisát. Ennek egyik oka, hogy az AMD eddig sikerrel menedzselte az ellátási nehézségeket, vagyis jelen állás szerint nem számít növekvő készlethiányra a vállalat. Mindezek fényében 3,6 milliárdos (+-0,1) bevételre számít az immár aktuális negyedévre a tervezőcég, amely 86 százalékos növekedést jelentene 2020 hasonló időszakához képest.