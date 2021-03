A Qualcomm szerint hamarabb mérséklődhet a félvezetőhiány

A több hullámban támadó koronavírus világjárvány nem csak a lakosság körében, hanem több stratégiai fontosságú iparág esetében ellátási zavarokat okozott, mely a pánikvásárlással együtt komoly logisztikai kihívások elé állított több globális multit is. A jelenség a félvezetőipar működésére is rányomta a bélyegét, az általános félvezetőhiány hatását először az autóipari szereplők kezdték érezni, de mostanra a legnagyobb, saját gyártással nem rendelkező chiptervezők bizonyos termékeinek szállításaiban is fennakadások tapasztalhatók.

Ez a hatás ugyanakkor átmeneti lesz, és a korábbi várakozásokhoz képest hamarabb túl is lesz rajta az iparág, legalábbis ezzel igyekezett megnyugtatni a partnereket a világ egyik legnagyobb chiptervezője, az elsősorban okostelefonok és egyéb kütyük számára megoldásokat szállító amerikai Qualcomm első embere, Steve Mollenkopf. A vezető egy sanghaji konferencián a hétvégén közölte, máris látszik a javulás az ellátási lánc teljesítményében, különösen a korábbi generációs gyártástechnológiára épülő megoldások esetében - vagyis jellemzően a kisebb teljesítményű, jellemzően alsó- és középkategóriás okostelefonokba építhető vezérlőáramköröknél.

steve mollenkopf

A Qualcommot érintő szállítási nehézségekről március első felében jelentek meg az első sajtóhírek, melyek szerint a Samsung Electronics - a Qualcomm egyik legnagyobb vevője - máris kénytelen szembesülni a félvezetőhiány kellemetlen következményeivel, melyek a cég alsó- és alsó-középkategóriás készülékeinek termelési mennyiségére lehetnek hatással a következő hetekben, hónapokban.

A félvezetőhiány nem csak a Samsungot, hanem más piaci szereplőket is nehéz helyzetbe hozhat, így egy meg nem nevezett szerződéses bérgyártó egy felsővezetője a Reutersnek úgy nyilatkozott, hogy a hiány már olyan súlyos, hogy kénytelenek voltak az idei termelési volumenüket lefelé korrigálni, a Xiaomi egyik alelnöke, Lu Weibing pedig már múlt hónapban "extrém mértékű" komponenshiányról beszélt.

A Qualcomm helyzetét tovább nehezíti, hogy az egykori kínai - és rövid ideig globális - piacvezető, a Huawei Technologies az amerikai szankciók miatt jelentősen visszaszorult az elmúlt időszakban, a helyére érkező versenytársak felől érkező megrendelések pedig nem várt hirtelenséggel két nagy cég, a Qualcomm és a MediaTek nyakába szakadtak.