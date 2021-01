Profi videósoknak szánja legújabb telefonját a Sony

Új, kifejezetten professzionális felhasználóknak szánt okostelefonnal rukkolt elő a Sony. A már tavaly belengetett, Sony Xperia Pro néven érkező modell kapcsán ugyanakkor nem érdemes eget rengető újdonságra számítani, a gyártó a 2020-as év elején megismert Xperia 1 II-t egészítette ki néhány extra funkcióval - és csillagászati árcédulával, ami a tavalyi hardverrel a motorháztető alatt indokolatlanul borsosnak hat.

Az Xperia Pro ugyanis lényegében megegyezik az említett tavalyi csúcsmodellel, az idei kiadásban is 6,5 hüvelykes, 1644x3840 pixeles OLED kijelzőt találunk, ütős, 643 PPI pixelsűrűséggel, mögötte pedig a jól ismert tavalyi csúcsvassal, a Qualcomm Snapdragon 865-tel. Ehhez 12 gigabájt RAM, illetve már 512 gigabájt tárhely párosul. A hátlapon is ugyanaz a kameratrió figyel, egy hagyományos, egy ultraszéles látószögű és egy telefotó lencsével, valamennyi esetében 12 megapixel felbontással, illetve itt is jutott egy 0,3 megapixeles ToF szenzor a hármas alá. Az előlapi kamera sem változott, felbontása 8 megapixel.

A telefonnal a gyártó kifejezetten a professzionális videósokat célozza, az ugyanis az aljára ültetett microHDMI csatlakozónak hála összeköthető a profi kamerákkal, amelyekhez külső kijelzőként is használható (noha jelen állás szerint a kamerák funkciói nem vezérelhetők róla) továbbá a készített fotókat és videókat rögtön képes feltölteni a kívánt szerverre 5G kapcsolaton keresztül. Ehhez a telefon a mezei előddel szemben, amely csak a 6 Ghz alatti spektrumokat támogatta, a milliméteres hullámhosszú 5G kapcsolatokhoz is mindjárt négy antennát kap, a gyors feltöltések támogatására - persze ahol ehhez a hálózati infrastruktúra is adott. Az új 5G antennák, a HDMI port és a felhizlalt tárhely mellett a gyártó az Xperia Prót az elődnél valamivel strapabíróbb készülékházba költöztette.

A maroknyi kiegészítőfunkcióért a gyártó az előző modell árának mintegy dupláját, egészen brutális, nettó 2500 dollárt kér el a telefonért, amely jelen állás szerint csak az Egyesült Államokban lesz kapható. Noha a profi videós kiegészítők alapvetően nem tartoznak az olcsó hardverek közé, így is kérdéses, hogy a képességek és a tavalyi hardver mellett igazolható-e az Xperia Pro árcédulája.