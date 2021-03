Az Azure-nak és az AI megoldásoknak is jutott reflektorfény az Ignite-on

Ahogy az elmúlt év során szinte minden rendezvény a Microsoft idei Ignite konferenciája is online rajtolt el. Az eseményre több újdonsággal készült, kezdve az Azure AI funkcióinak kibővítésével, de természetesen a tavaly hatalmas sikert arató Teams sem maradt érintetlenül - sőt a vállalat egy VR kollaborációs platformot is bejelentett.

NEM CSAK MICROSOFT FELHŐBEN

Az Azure gépi tanulási képességeivel a gyártó saját berkein kívülre merészkedne: az az Azure Machine Learning már multi-cloud szolgáltatásként is igénybe vehető, Azure Arc támogatással (egyelőre preview címkével), így más felhőszolgáltatóknál vagy akár az ügyfelek saját infrastruktúráján is bevethető egy Kubernetes klaszter birtokában. Ezzel a vállalatok megspórolhatják maguknak a gyakran költséges és erőforrásigényes adatmigrációt, ha a gépi tanulási modellek betanításához szükséges adatokat nem a Microsoft felhőjében tárolják.

Mindeközben a Power BI PPU (Premium Per User) konstrukciója ledobja magáról a preview jelzést - és az azzal járó ingyenes használattól is elköszön. A tavaly ősszel bemutatkozott megoldással egy-egy felhasználó számára is elérhetővé tehető a Power BI Premium funkciópalettája, a teljes cégre kiterjedő licenc megvásárlása nélkül. Április 2-től a konstrukció immár stabil verzióban, felhasználónként havi 20 dollárért lesz igénybe vehető.

Az ugyancsak tavaly, év végén felbukkant, egyelőre ugyancsak preview verziós Azure Purview adatvagyon-kezelési megoldás is frissül, ahhoz már a rajtkor elérhető Azure szolgáltatásokon, Power BI-n, illetve az on-premise SQL Serveren és Teradatán felül új adatforrások is hozzáadhatók. A lista most az Azure Synapse Analiticsszel, az Amazon Webs Services S3-mal, illetve az Oracle Database és az SAP ERP on-premise verzióival bővül.

DEDIKÁLT EDGE HARDVER

A redmondi óriás az Azure AI szolgáltatásokat az edge eszközökön is egyszerűbben elérhetővé tenné, amihez dedikált hardvereket és szolgáltatásokat is felvillantott. A szintén preview-ként induló Azure Percept fejlesztői csomagban egy Azure Percept Vision névre keresztelt kamera is ott van a gépi látásos feladatokhoz, az AI beszédfelismeréshez és hasonló funkcionalitáshoz pedig külön egy Azure Percept Audio kiegészítő érhető el. Az Azure Percept eszközök az Azure IoT Hubhoz csatlakoznak, amely a felhős háttérrel való kommunikációt biztosítja.

A termékkel a Microsoft egy olyan átfogó, az ügyféligényeket az AI-tól a hardverig lefedő megoldást igyekszik kínálni, amely kiterjedt műszaki ismeretek nélkül is használatba vehető. Ehhez a csomaghoz ugyancsak mellékelt Azure Percept Studio szolgáltatásban vezeti végig a felhasználókat a különböző AI megoldások felépítésén, a fejlesztéstől a betanításon át a deploymentig. A támogatott hardverek listája ráadásul a közeljövőben várhatóan bővül majd, a cég ugyanis jelenleg is együtt dolgozik több külső gyártópartnerrel egy kiterjedt hardveres ökoszisztéma létrehozásán.

TEAMS-DÖMPING

Az Ignite-on bejelentett újdonságokból természetesen a Teamsnek is jutott. A pandémiának köszönhetően tavaly hatalmas felhasználóbázist maga köré gyűjtő kollaborációs szolgáltatás többek között egy csatorna-megosztó funkcióval bővül, Teams Connect néven - a privát preview verziós megoldással akár az adott szervezeten kívüli kontaktokkal is megoszthatók lesznek az egyes csatornák, amelyeket aztán a felek saját Teams környezeteikből érhetnek el. A konstrukció kifejezetten hasznos lehet ha két cég egy közös projekten dolgozik - hasonlót a rivális Slacktől is láthattunk már.

A szolgáltatás ezen felül webinár funkcionalitással is bővül: a felhasználók akár az adott szervezeten belüli vagy kívüli nézők számára is szervezhetnek interaktív online szemináriumok, egyedi regisztrációval, prezentációs megoldásokkal, illetve az eseményre vonatkozó, utólag lekérhető statisztikákkal. A Teams webinarok maximális létszámát a gyártó ezer főnél húzza meg - a funkció extra költség nélkül elérhető lesz az üzleti Microsoft 365 előfizetésekkel. Szintén említést érdemel, hogy a vállalat ígérete szerint még idén megérkezik a végpontok közötti titkosítás támogatása a két fős Teams hívásoknál.

VIRTUÁLIS MEETINGSZOBA

A kollaborációs megoldásokkal kapcsolatos bejelentések ugyanakkor a Teamsszel nem értek véget, a Microsoft egy új MR (Mixed Reality) platformot is bejelentett, Mesh néven. Az Azure-ra építő platform felhasználói egy közös fizikai vagy virtuális térben dolgozhatnak együtt VR-ben megjelenített tartalmakkal. Ehhez ideális esetben egy VR vagy MR headsetre lesz szükségük, a rendszer ugyanakkor HoloLens 2-ről, okostelefonról, táblagépről és PC-ről is igénybe vehető. Eleinte a távolról bejelentkező felhasználókat a Mesh virtuális avatarokként jeleníti majd meg a közös munkaterületen, később azonban a Microsoft több éve fejlesztett Holoportation funkciójával élethű virtuális modellekre vált - noha azt nem tudni, ez utóbbi funkció pontosan mikorra várható.

A Mesh-hez a vállalat ígérete szerint a következő hónapokban számos AI-jal támogatott fejlesztői eszköz érkezik majd, a különböző VR és MR alkalmazások fejlesztésére. Ahogy a ZDNet is kiemeli, két megoldás már most elérhető a platformra, ezek egyike az AltspaceVR, amely a céges meetingeket viszi VR környezetbe, a másik pedig a HoloLensre szánt Mesh alkalmazás, amellyel a Microsoft nagyvállalati AR szemüvegének birtokában a felhasználók közösen dolgozhatnak különböző projekteken.