Jövőre cache partíciókkal bővít a Firefox

Fontos újítást tartogat a Firefox csőben lévő, 85-ös főverziója: a várhatóan jövő januárban érkező kiadás a kliensoldali chache partíciók létrehozásához biztosít majd támogatást, aminek hála számottevően biztonságosabb lehet a böngészés és megnehezíthető a felhasználók információira vadászó, kártékony weboldalak dolga.

A cache partíciókkal, hogy azok neve is sugallja, az egyes megnyitott weboldalak különálló cache-szegmenseket kaphatnak, így egy-egy weblap nem férhet hozzá a más lapok által betöltött különféle erőforrásokhoz. A megoldással a potenciálisan rosszindulatú webes felületek számára megnehezíthető a felhasználók követése a cache-ben tárolt különböző oldalelemek alapján. A Firefox 85 összesen 18 erőforrástípust rendez majd különálló partíciókba, köztük a kép, HTTP és betűtípus cache-eket is.

A megoldásnak persze hátránya is van, hiszen számos olyan erőforrás is létezik, amelyet weboldalak széles körben használnak (ilyenek lehetnek például az említett betűtípusok is), ezeket az új Firefox főverzióval már minden weblap esetében külön-külön le kell majd töltenie a böngészőnek.

Ahogy az Ars Technica is rámutat, korántsem a Firefox az első böngésző, amely kliensoldali cachce partíciókat alkalmaz, a Safari már 2013 bevezette a funkciót, a Google pedig idén októberben kezdte a Chrome HTTP cache-ének hasonló felosztását. A piacon ugyanakkor a Firefox 85 jövő januári rajtjától a Mozilla böngészője lesz, amely a megoldást a legtöbb erőforrás-típus esetében bevezeti.