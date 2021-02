Így festhet az Android 12

Egy-két hetet még várni kell a legújabb Android kiadás, a 12-es főverzió első Developer Preview, illetve béta kiadásaira - az XDA Developers azonban már a február második felére várt rajt előtt megszerzett néhány képernyőképet a fejlesztés alatt álló rendszerről. Bár a képek hitelességét a lap nem tudta száz százalékig megerősíteni, a kiszivárgott dokumentumok között több bizonyítékot is talált rá, hogy valós képernyőfotókról van szó. A nyilvánosságra került képek a felhasználói felületet illetően alapos átalakítást vetítenek előre, illetve néhány új funkció érkezéséről is árulkodnak.

Kép: XDA Developers

A kiszivárgott információk alapján az Android 12-ben a Google igyekszik a UI-t még letisztultabbá tenni, kezdve az értesítési panellel, amelyet lehúzva alapértelmezetten már hat helyett csak négy gyorsbeállítási gomb látható, alattuk pedig az ismert módon két szekciókra osztva a csevegésekből, illetve más forrásokból származó értesítések sorakoznak. A panel továbbá már nem áttetsző, illetve az értesítések kártyái is hangsúlyosabban lekerekített sarkokat kaptak.

Fontosabb azonban, hogy a jobb felső sarokban adatvédelmi jelzőikonok is feltűnnek, hogy rögtön látható legyen, ha például egy alkalmazás használja a mikrofont vagy kamerát. Ezekre az ikonokra bökve részletesebb információ kapható, hogy pontosan melyik appokról van szó, és hogy azok éppen aktívan információkat gyűjtenek az érzékelőkön keresztül vagy a közelmúltban használták azokat.

Kép: XDA Developers

A Google emellett, ha a napvilágot látott képek valóban hitelesek, az adatvédelmi beállításokat is átrajzolta. A menüben alapértelmezetten mindössze öt pont lesz látható, ezek a kamerához, a mikrofonhoz és a készülék helyéhez való hozzáférés kapcsolói, és az alkalmazásengedély-kezelő menüpontja - az ötödik opció vezet a további, részletesebb beállításokhoz. A szenzorok minél egyszerűbb kikapcsolására a frissítés láthatóan kiemelt hangsúlyt fektet, az összes érzékelő igény szerint egy a gyorsbeállítások között található gombbal is lekapcsolható.

A widgetek terén is számíthatunk újításokra, a képernyőképek alapján a keresőóriás több új modult is bevezet, amellyel a főképernyőn követhetők a nem fogadott hívások vagy a kiválasztott kontaktokkal folytatott csevegés. Utóbbi widgetek egyébként megjelenésükben valamelyest az Apple által iOS-en is nemrég bevezetett megoldásra hajaznak. Noha egyelőre hivatalosan nem megerősített információkról van szó, miután tavaly az Android 11 első fejlesztői kiadása is február második felében látott napvilágot, valószínűleg már nem kell sokat várni rá, hogy első kézből is megismerhessük a rendszer 12-es kiadásának főbb változásait.