A Toyota (is) profitálhat az Uber önvezető autós fejlesztéseiből

Hamarosan a Toyota önvezető autós fejlesztéseit segíthetik az Uber tapasztalatai: a fuvarszolgáltatásáról ismert cég önvezető autókat fejlesztő részlegének új tulajdonosa, az Aurora Innovation együttműködést jelentett be a japán gyártóval.

Az Uber nem is olyan régen intett búcsút sofőr nélküli járműveket fejlesztő Advanced Technologies Group (ATG) divíziójának, annak értékesítését tavaly decemberben hozta nyilvánosságra. A felvásárlással az Aurora 400 millió dolláros befektetést is kapott az Ubertől, továbbá Dara Khosrowshahi, a cég vezetője az Aurora igazgatótanácsának tagja lett. A felek akkor arról beszéltek, a startup eleinte az önvezető teherszállító járművek fejlesztéséhez használja fel az Uber technológiáját, későbbiekben pedig a taxis személyszállításban is beveti majd a rendszert.

Most azonban mégis utóbbi területtel kezdhet a csapat, a Toyota és az Aurora partnerségének keretei között ugyanis a későbbiekben taxiüzemre szánt, önvezető Toyota Sienna kisbuszokat kezdik tesztelni - méghozzá tempósan, az Aurora tervei szerint ugyanis kísérleti jelleggel még idén év végéig a közutakra terelnék a járműveket. A fejlesztésekben az ugyancsak japán Denso autóalkatrész-gyártó is közreműködik majd.

Ahogy az Ars Technica is rámutat, nem ez az Aurora első nagy autóipari együttműködése, a vállalat korábban a Volkswagennel is partnerségre lépett, tavaly előtt azonban végül ezt felbontották. A cég emellett a Hyundaitól is begyűjtött némi befektetést, noha utóbbi gyártóval nem ismertek az közös munka részletei.

Az uberes-toyotás ambíciók azonban már körvonalazódnak: a vállalat önvezető technológiájának, a Toyota járműveinek és az Uber már jól bejáratott fuvarszolgáltatásának ötövzete ideális alap lehet a későbbi önvezető taxiflottáknak, azzal ráadásul fél lábbal az Uber is visszatérhetne a közelmúltban elengedett önvezető autós szegmensbe. Ehhez persze a feleknek bele kell majd húzniuk, hiszen a Waymo és a nagy autógyártók is gőzerővel fejlesztik önvezető járműveiket, előbbi esetében már több mint húszmillió közúti mérfölddel az autók mögött.