Elhalasztja önvezető taxijainak rajtját a Ford

A gyártó a koronavírus miatt kényszerült egy évvel eltolni az ambiciózus projekt indulását.

Elhalasztja önvezető autós fuvarszolgáltatásának rajtját a Ford: a vállalat még 2016-ban jelentette be, 2021-ben elindítja teljes egészében sofőr nélküli járművekre építő szolgáltatását, a koronavírus járvány miatt azonban most a cég piacra lépési stratégiájának áttervezésére kényszerült, a rajtot pedig egy évvel későbbre, 2022-re halasztotta.

A vállalat szerint egy hasonló szolgáltatás piacra vitelénél kiemelten fontos, hogy a meg tudják érteni a felhasználók igényeit és várható viselkedését annak használata során - különösen miután az új technológia az utasok részéről nagy fokú bizalmat is igényel. Az autógyártó a halasztással nyert időt a világjárvány miatt átalakuló felhasználói viselkedés tanulmányozására fordítja, hogy ha kell, változtatni tudjon stratégiáján, azt szorosan az ügyféligényekhez igazítva. A koronavírus már most világszerte átalakította a felhasználói szokásokat, a Ford Kínában például az üzletek bezárása és a kijárási korlátozások miatt kénytelen volt az online eladásokat előtérbe helyezni - amelyek a régióban már az értékesítések harmadát teszik ki.

A járvány terjedésének lassítására világszerte gyakorolt távolságtartás a cég szerint akár előnyös is lehető az önvezető autós szegmens számára, hiszen a személy- és áruszállítást a potenciális fertőzésveszélyt hordozó emberi tényező kiiktatásával végzi. Ford COO-ja, Jim Farley nem túl optimista meglátása szerint a járvány évekre megváltoztathatja az emberek életét, ami nem várt lendületet adhat a szegmensnek.

Önvezető rendszereinek fejlesztésében a cég továbbra is az Argo AI vállalattal működik együtt, amelybe három évvel ezelőtt mintegy egymilliárd dollárt fektetett. A cég az önvezető rendszer mellett nagy felbontású térképek elkészítésén is dolgozik, a sofőr nélküli járművek tájékozódásához. Az Argo AI mögött egyébként a VW Group is ott van, amely még tavaly nyáron jelentette be, hogy 2,6 milliárd dolláros befektetéssel támogatja a céget. A Ford 2016-ban bejelentett tervei még most is ambiciózusnak hatnak: a gyártó nem valamilyen félig autonóm, későbbi frissítésekkel önvezetővé alakított autóban gondolkodik, az eredeti tervei szerint 2021-ben, a csúszással viszont csak 2022-ben sorozatgyártásba kerülő autóból a cég teljes mértékben eltávolítja az alapvető kezelőszerveket, abban nem lesz sem kormánykerék, sem pedig gáz- vagy fékpedál.