A Google is korlátozhatja a felhasználókövetést platformján

Követheti az Apple példáját a Google, és korlátozhatja Android rendszerén a felhasználók különböző alkalmazásokon átívelő követését a hirdetési platformok számára. A tervezett lépésről a Bloomberg számolt be, a Google-höz közel álló, nevük elhallgatását kérő forrásokra hivatkozva.

Az Apple tavaly bejelentett lépése alaposan felborzolta a kedélyeket az online hirdetési piacon: az iOS 14-ben ugyanis idén tavasszal új adatvédelmi szabályok lépnek érvénybe, amelyek értelmében az egyes appoknak a felhasználók külön engedélyére lesz szüksége azok tevékenységének követésére más alkalmazásokon keresztül. Az érintett piaci szereplők közül a leghangosabban eddig talán a Facebook kritizálta az új szabályozást, tavaly komoly PR-kampányt is indított a követőkódok ilyen jellegű korlátozása ellen - mindhiába. Noha a potenciálisan visszafogottabb követést sok felhasználó valószínűleg pozitívan fogadja majd, azt érdemes észben tartani, ahogy a Facebook is siet kiemelni, hogy a rendelkezés az Apple saját hirdetéseire nem fog vonatkozni, saját platformján a gyártó továbbra is több appon át is követheti majd a felhasználói tevékenységet, ami a külső felek tiltása mellett versenytorzító hatású lehet.

Most az okostelefon-piac legnagyobb részét lefedő Android platform is hasonló gyakorlatra válthat - noha jelen állás szerint valamivel hirdetőbarátabb formában. A lap forrásai szerint az Apple App Tracking Transparency funkciójával szemben Androidon a Google nem kérdez majd rá konkrétan a felhasználóknál, hogy beleegyeznek-e tevékenységük követésébe, helyette a vállalat által böngészős környezetben már előrevetített, cookie-kat helyettesítő megoldásához hasonló módszert alkalmazhat.

A Google-nek ugyanis nem ez az első próbálkozása a felhasználók privát szféráját jobban tiszteletben tartó hirdetési rendszerek kidolgozására, ezt a célt szolgálja Privacy Sandbox kezdeményezése is - utóbbi zászlaja látott napvilágot a szóban forgó, a cookie-kat potenciálisan leváltó FLoC (Federated Learning of Cohorts) megoldás. A FLoC az önálló felhasználók követése helyett azokat érdeklődési köreik alapján nagyméretű csoportokba rendezné, "elrejtve őket a tömegben". A keresőóriás eddigi eredményei a FLoC kapcsán kifejezetten biztatók, a cég előzetes tesztjei alapján a hirdetők az egy elköltött dollárra vetített konverzió 95 százalékára számíthatnak az új megoldással, a hagyományos, cookie-kra alapuló hirdetésekhez képest.

A Bloomberg szerint a Google Androidon is hasonló irányt vesz majd, noha a vállalat még a tervezés korai szakaszában jár - így arra vonatkozóan egyelőre nincs információ, hogy mikor vezetheti be a FLoC androidos variánsát.