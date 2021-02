Gigaberuházást tervez Texasban a Samsung

Kész jelentős mértékben bővíteni a texasi Austinban található gyártókomplexumát a Samsung Electronics - derül ki a dél-koreai vállalat által az állam kormányzatának benyújtott szándéknyilatkozatából. Az új félvezetőgyártó üzem összesen mintegy 17 milliárd dolláros beruházással készülne el és 1800 helyit foglalkoztatna a tervek szerint. A projekt része a Samsung Electronics hosszú távú beruházási tervének, melynek során a vállalat tíz éven belül több mint százmilliárd dollárt költene a chipgyártó kapacitás felfuttatására.

Amennyiben a kormányzattal sikerül megegyezni egyebek mellett a beruházás kapcsán járó adókedvezményekről, a komplexum építésével kapcsolatos munkálatok már az idei második negyedévben megkezdődhetnek, a termelés pedig 2023-ban kezdődhet meg az új austini gyárban. A tervek szerint mintegy 650 ezer négyzetméteres üzem a társaság birtokában lévő, körülbelül 259 hektáros telken épülhetne fel.

Az üzemben elsősorban az amerikai technológiai cégek, így az Nvidia, a Qualcomm és a Tesla számára készülhetnek majd félvezetők, de nem kizárt, hogy az Intel is fog gyártatni chipeket Austinban.

a samsung már meglévő austini gyára

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz! Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

A TSMC eközben Arizonában tervez hasonló léptékű beruházást, itt a tajvani cég 12 mintegy milliárd dollárért tervez felhúzni egy olyan chipgyártó üzemet, melyben 5 nm-es gyártástechnológiával indulhat meg a termelés, előreláthatóan 2024-ben. A TSMC ezzel párhuzamosan Tajvanon és Kínában is épít új üzemeket, szintén a növekvő megrendelési volumenekre válaszul.

A chipgyártó üzemekben készülő félvezetők iránt elsősorban az autóiparban nőtt meg jelentősen az igény az elmúlt években, így a koronavírus miatt jelentkező ellátási lánc problémák most leginkább ezt az iparágat sújtják. A globálisan jelentkező chiphiány miatt január elején több autógyártó is kénytelen volt átszervezni a gyártás-logisztikát, ami szélsőséges esetben egyes üzemek ideiglenes bezárásával is járt.