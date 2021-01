Amerikai pályán kel versenyre a TSMC és a Samsung

A következő három évben jelentős chipgyártó kapacitást csoportosít az Egyesült Államokba a világ első számú chipgyártója, a tajvani TSMC és egyik legnagyobb riválisa, a dél-koreai Samsung Electronics. Utóbbi feltett szándéka, hogy rövid időn belül beérje a tajvani versenytársát, és üzemeiben a PC-ktől kezdve az okostelefonokon át az autóiparig számtalan felhasználási területre fejlesztett megoldásokat gyártsanak.

A Samsung ennek érdekében már a második gyártóbázist, illetve üzemet tervezi létrehozni a texasi Austinban, mely a tervek szerint 3 nm-es gyártástechnológiával fog előállítani különféle félvezetőket, integrált áramköröket. A dél-koreai multi nagyjából tízmilliárd dolláros beruházása része annak a gigantikus, 116 milliárd dolláros forrásnak, melyet a cég a következő években a chipgyártás felfuttatására kíván fordítani.

A TSMC eközben Arizonában tervez hasonló léptékű beruházást, itt a tajvani cég 12 mintegy milliárd dollárért tervez felhúzni egy olyan chipgyártó üzemet, melyben 5 nm-es gyártástechnológiával indulhat meg a termelés, előreláthatóan 2024-ben. A TSMC ezzel párhuzamosan Tajvanon és Kínában is épít új üzemeket, szintén a növekvő megrendelési volumenekre válaszul.

A chipgyártó üzemekben készülő félvezetők iránt elsősorban az autóiparban nőtt meg jelentősen az igény az elmúlt években, így a koronavírus miatt jelentkező ellátási lánc problémák most leginkább ezt az iparágat sújtják. A globálisan jelentkező chiphiány miatt január elején több autógyártó is kénytelen volt átszervezni a gyártás-logisztikát, ami szélsőséges esetben egyes üzemek ideiglenes bezárásával is járt.

Az ügy már kisebb diplomáciai bonyodalmat is okozott, így a tajvani kereskedelmi miniszter is kénytelen volt megszólalni a témában, kijelentve, hogy a TSMC kész a prioritásokon változtatni annak érdekében, hogy a globális autóipar számára rövid távon megszűnjenek az ellátási nehézségek.