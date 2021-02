Távozik az Amazon éléről Jeff Bezos

Bill Gates, Larry Page és Szergej Birin, illetve Larry Ellison után Jeff Bezos is otthagyja az általa alapított technológiai óriáscég vezérigazgatói pozícióját - Bezos 27 évvel a cég alapítása után adja át az Amazon irányítását Andy Jassy cloud-veteránnak, aki az Amazon Web Services üzletágat vezette annak megalapítása óta. Az alapító a céget nem hagyja el, ugyanakkor a továbbiakban az igazgatóság elnökeként valamivel kevesebb operatív munkát végez.

Bezos lemondását a vállalat tegnap közzétett, rekord eredményt és bevételt mutató negyedéves pénzügyi jelentésének ismertetése során jelentette be, kiemelve, hogy egy olyan méretű cég vezetése, mint az Amazon, rendkívül komoly felelősséggel és nyomással jár, az új pozíciójában viszont lesz ideje saját projektjeivel foglalkozni amellett, hogy az általa alapított vállalat fontosabb üzleti döntéseit illetően továbbra is szava lesz. Ilyen projektek többek közt a milliárdos által alapított Day 1 alapítvány, a Bezos Earth alapítvány, a Blue Origin vagy éppen az olyan médiaérdekeltségek, mint a The Washington Post.

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz! Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

Az 57 éves üzletember - aki egészen pár héttel ezelőttig nettó 180 milliárd dolláros vagyonával a világ leggazdagabb emberének számított - a csúcson hagyja ott az általa alapított, mára közel 1,7 ezer milliárd dollárt érő óriáscéget. Bezos 1994-ben internetes könyváruházként indította útjára az Amazont, mely az idők során fokozatosan kiterjesztette választékát a legtöbb termékköre, és a világ legnagyobb internetes piacterévé vált.

Az Amazon a tavalyi utolsó negyedévben rekord mértékű, 125,6 milliárd dolláros bevételt jelentett, ami éves szinten 44%-os növekedésnek felel meg. Eközben több mint duplájára, 7,2 milliárd dollárra nőtt a cég nettó profitja. A cég teljes tavalyi árbevétele meghaladta a 386 milliárd dollárt, 21,3 milliárd dollár nettó profit mellett.

Jeff Bezos irányításával az Amazon kitörve az eredeti keretei közül az egyik legnagyobb internetes felhőszolgáltatóvá vált az Amazon Web Services révén, emellett komoly sikereket ért el a konvergens előfizetéses modellek terén az Amazon Prime-mal, továbbá - eleinte részben a könyvkereskedelemmel összefüggésben - olyan meghatározó, fogyasztói piacra szánt hardveres megoldásokat fejlesztett, mint a Kindle e-könyv széria, majd később az Echo/Alexa termékcsaládok. Az Amazon emellett belekóstolt a fizikai áruházláncok világába is, a Whole Foods akvizíció révén létrejött önkiszolgáló üzleteiben elsősorban élelmiszerkereskedelemre fókuszál.

A leköszönő vezető utódja, Andy Jassy szintén veteránnak számít, 1997 óta dolgozik az Amazonnál, és a kezdetektől fogva vezette a 2003-ban megalakuló AWS üzletágat, melynek vezérigazgatói posztját 2016 óta tölti be. Az új vezető személye egyben jól meghatározhatja az Amazon jövőbeni prioritásait is, emellett teljes mértékben párhuzamba állítható a Microsoft 2014-es vezetőváltásával, amikor a vállalat élére a redmondi cég korábbi felhős üzletágának vezetőjét, Satya Nadellát állították.

Bezos a tervek szerint az idei harmadik negyedévben adja át a stafétát Jassynek.