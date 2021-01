Saját márkás Alexát kínál a gyártóknak az Amazon

Már saját, az Amazaon Alexa alatt dolgozó technológiára támaszkodó virtuális asszisztensekkel is felszerelhetik termékeiket a készülékgyártók az Amazon frissen bejelentett, Alexa Custom Assistant megoldásának hála. Az Amazon white-label virtuális segédje igény szerint az adott brandhez igazítható, egyedi hanggal, funkciókkal és ébresztőparanccsal, emellett teljes egészében kompatibilis az "eredeti" Alexával is, a két asszisztens így együttműködésre is képes.

A saját márkás segédek először az autókban tűnhetnek fel: a cég a szolgáltatással párhuzamosan első partnerét is bejelentette, a Fiat Chrysler formájában, amely már megkezdte az asszisztens hozzáigazítását járműveihez - tervei szerint pedig új virtuális segédje a már piacon lévő modellekbe is eljut majd. Az online kereskedőóriás elképzelése szerint az autógyártók saját márkás virtuális asszisztense felelhet a jármű saját funkcióiért, mint az ablakok vagy épp a légkondicionáló vezérlése, az Alexa pedig a már megszokott multimédiás és egyéb képességeket nyújtja majd.

A cég szerint a különböző gyártók a szolgáltatással megspórolhatják egy saját hangalapú asszisztens fejlesztésének jelentős költségeit és idejét, és egy már bevált és folyamatosan frissülő technológiával dolgozhatnak, amelynek testreszabásában az Amazon szakemberei is aktívan segítséget nyújtanak. A fejlesztők ráadásul az Alexa olyan beépített képességeihez is hozzáférést kapnak, mint a helyi keresések, az időzítők beállítása vagy épp az időjárásadatok bemondása, a saját, márkaspecifikus funkciókat pedig az Alexa hangalapú appokból, azaz skillekből már ismert módszerekkel hozhatják létre.

A virtuális segédekből befolyó adatokat persze továbbra is az Amazon kezeli, hasonló adatvédelmi feltételek mellett mint az Alexa esetében. Az Alexa Custom Assistant már elérhető, azt az érdeklődő gyártók és vállalatok már valamennyi régióban használatba vehetik, ahol a "fősodorbeli" Alexa is elérhető.