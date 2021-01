A járvány dacára rekorbevétellel zárta 2020-at az Intel

Nem viselte meg az Intelt túlzottan a 2020-as pandémia az Intelt, a chipgyártó újabb évet zárt rekordbevétellel, utolsó negyedéve ugyanakkor nem volt teljesen felhőtlen. Az Intel bevétele a 2020-as Q4-ben kereken 20 milliárd dollár volt, ami több mint 2,5 milliárd dollárral haladta meg a vállalat októberi várakozásait - igaz éves szinten így is enyhe, 1 százalékos visszaesést jelent. A profit is zsugorodott, a cég az utolsó negyedévben 5,9 milliárd dolláros nyereséget jelentett, ami mintegy 15 százalékkal múlja alul a megelőző év hasonló időszakának eredményeit.

A cég egész éves számai már mutatósabbak, az éves bevétel a chipgyártó minden korábbi rekordját megdöntötte, 77,9 milliárd dollárral, ami 8 százalékos éves növekedésnek felel meg. A profit ugyanakkor itt is visszaesett egy százalékkal a 2019-es eredményekhez képest, így 20,9 milliárd dollárnál állt meg.

SZERÉNYEBB VÁLLALATI HAJRÁ

A tavalyi zárónegyedévben a nagyvállalati ügyfélkört célzó Data-centric portfólió nem mondhatni hogy zakatolt, annak a Mobileye kivételével valamennyi divíziója csökkenő bevételekről számolt be - a teljes ágazat összesen 11 százalékos zsugorodást produkált. A szárny alá tartozó DCG (Data Center Group) bevételei 2019 utolsó negyedéhez képest 16 százalékot csökkenve 6,1 milliárd dollárra olvadtak, üzemi nyeresége pedig jókora, 40 százalékos éves szintű zuhanást követően 2,1 milliárd dollárnál állt meg. Az ugyancsak a Data-centric szegmens alá sorolt IoT Group szintén 16 százalékkal hozott kevesebb bevételt a cégnek az egy évvel korábbi összegnél, ez 777 millió dollárt jelent, amelyhez 123 millió dolláros üzemi profit társul - ez utóbbi szintén jelentős, 49 százalékos éves szintű mínusznak felel meg.

Ezzel szemben a Mobileye remekelt az időszakban, a 333 millió dolláros rekordbevétele 39 százalékkal több a 2019 azonos negyedében elért értéknél - üzemi nyereségét pedig a részleg csaknem duplázni tudta, a 110 millió dolláros üzemi profit 93 százalékos éves növekedés eredménye. A Mobileye-jal a Data-centric portfólió ki is fogyott a látványos Q4-es sikersztorikból, de azért az NSG (Non-Volatile Memory Solutions Group) teljesítménye is említést érdemel, a divízió bevételei ugyanis bár 1 százalékkal visszaestek a 2019-es Q4-hez képest, 1,208 milliárd dollárra, a tavaly jelentett, 96 milliós üzemi veszteséget idén 76 millió dolláros üzemi profitra fordította a részleg. A nagyvállalati sort az FPGA-k fejlesztésével is foglalkozó PSG (Programmable Solutions Group) zárja, 16 százalékos bevételcsökkenéssel, ez 422 dollár forgalmat jelent, illetve szintén fájó, 49 százalékos üzemi nyereség visszaeséssel, utóbbi így 43 millió dollárnál állt meg.

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz! Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

Az egész évet nézve ugyanakkor már a Data-centric üzletág teljesítménye is jóval szebb, a DCG összesített 2020-as bevételei 11 százalékkal nőttek 26,1 milliárd dollárra, a Mobileye 967 millió dolláros éves forgalma idén 10 százalékos hízást jelent, az NSG pedig 23 százalékot lépett előre 5,4 millió dolláros bevételével. Az IOTG és a PSG ugyanakkor összesített ereményeiket tekintve is hanyatlásról számoltak be, előbbi kereken 3 milliárd dolláros bevétele 21, utóbbi 1,9 milliárdja pedig 7 százalékos mínusznak felel meg.

A PC-S TERMÉKEK HÚZTAK

Az elsősorban a PC-khez értékesített chipeket takaró CCG (Client Computing Group) már jóval erősebben zárta az évet: a részleg 10,9 milliárd dolláros bevétele 9 százalékkal több, mint a 2019 Q4-es forgalom, és üzemi nyeresége is 10 százalékot hízott, az időszakban 4,5 milliárd dollár lett. A teljes évet tekintve a CCG 8 százalékkal hozott több bevételt az Intelnek mint 2019-ben, ez tisztességes, 40,1 milliárd dollárt jelent. A sikert egyebek mellett a koronavírus-járvány miatti home office által felkorbácsolt notebook-vásárlások hajtották.

Ami 2021 első negyedét illeti, az Intel összességében 12 százalékos bevételcsökkenésre számít a 2020-as Q1-hez képest, a Data-centric vonalon 15 százalékos mínusszal - a CCG ugyanakkor itt is mentőöv lehet, hiszen új generációs processzorainak értékesítését a gyártó már az idei Q1-ben megkezdte.