Még idén kiléphet az okostelefon-piacról az LG

Hamarosan elköszönhet okostelefonos üzletágától az LG, miután a vállalat alól egyre inkább kicsúszik a talaj a maroknyi szereplő által uralt szegmensben. A lehetséges lépésről először a The Korea Herald számolt be, egy a cég vezérigazgatója, Kwon Bong-seok által kiküldött belső emailre hivatkozva. A levélben az igazgató arról beszél, a vállalat minden lehetőséget vizsgál, beleértve a divízió eladását, zsugorítását és felszámolását is.

ÖT ÉVE LESZÁLLÓÁGON

Noha a szegmensből való kilépésre vonatkozó pletykákat az LG egészen mostanáig kategorikusan tagadta, most a The Verge-nek nyilatkozva hivatalosan is megerősítette a The Korean Herald által idézett levél hitelességét és a cég ilyen irányú szándékait. Ahogy a vállalat szóvivője fogalmaz, az LG elkötelezett a mobilos üzletág kihívásainak leküzdése mellett - az bármilyen nehéz döntést is igényel. Egyelőre ugyanakkor a cég szerint még nem született végleges elhatározás az ügyben.

Hogy az LG hasonlóan drasztikus lehetőségekkel kacérkodik érthető, miután a vállalatnak az okostelefonos divízió az elmúlt öt évben mintegy 4,5 milliárd dollárnak megfelelő veszteséget termelt - a szegmens 2015 második negyedéve óta folyamatosan üzemi veszteségről számolt be, igaz annak mértéke 2020-ban csökkenő tendenciát mutatott.

Ez valószínűleg a divízióban eszközölt költségcsökkentéseknek tudható be, ahogy a koreai lap rámutat, a cég tavaly teljes telefongyártásának mintegy 70 százalékát szervezte ki külső, ODM-partnerhez (Original Design Manufacturer), beleértve az eszközök tervezését és összeszerelését is. A gyártó tavaly év végén arról beszélt, ezt az értéket idén még tovább növeli majd, a kiszervezésekhez pedig egy dedikált felsővezetői-irányítói pozíciót is létrehozott a cég. A visszanyesett kiadások azonban úgy tűnik nem hoztak elég tempós javulást ahhoz, hogy a vállalat kilátásai a jövőre vonatkozóan optimistábbak legyenek.

VISZLÁT ROLLABLE?

A gyártó egyébként a közelmúltban, az idei CES-en villantotta fel kitekeredő kijelzővel szerelt telefonját, amelyet a közönség először koncepciómodellnek vélt, később azonban a gyártó hivatalosan is megerősítette, hogy a készülék tervei szerint még idén megvásárolható lesz - ezzel jó eséllyel a piacon elsőként téve elérhetővé a hajlítható kijelzők második komolyabb mérföldkövét. A mostani bejelentéssel az LG Rollable névre keresztelt modell jövője is erősen kétségessé válik.

Az LG vezérigazgatója szerint akárhogy is alakul az üzletág sorsa, az alkalmazottaknak nincs okuk aggodalomra, a cég valamennyi dolgozóját megtartja majd. Amennyiben a cég a részleg zsugorítása mellett dönt, a pletykák szerint a csapat 60 százalékát helyezheti át más területekre vagy akár az LG leányvállalatainak valamelyikéhez.