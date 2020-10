Biztonsági tatarozásokkal érkezik a Chrome 86

Biztonsági újításokkal megpakolva érkezik a Chrome 86: a Google böngészőjének legújabb verziója Android és iOS platformokon is felturbózza a védelmet, illetve szokás szerint több bugjavítást is hoz.

A 86-os főverzióval a böngésző mobilos kiadásába is megérkezik az automatikus jelszóellenőrzés, azaz a mentett jelszavakat és felhasználóneveket a Chrome titkosított formában továbbítja a Google felé, amely összeveti azokat az ismert adatszivárgásokban nyilvánosságra került bejelentkezési adatokkal, és ha veszélybe kerültek, felajánlja azok megváltoztatását.

Az androidos felhasználók az Enhanced Safe Browsing bevezetésének is örülhetnek, amely a Chrome 83 asztali verzióban mutatkozott be. A funkció a phishing támadások és egyéb rosszindulatú webes felületek ellen biztosít védelmet, használatakor a böngésző a letöltésekre, megnyitott weboldalakra vonatkozó információkat a Google-nek továbbítva ellenőrzi, hogy azok jelentenek-e biztonsági kockázatot. A Google szerint a megoldással a 20 százalékkal csökkenthető azon felhasználók száma, akik kiszolgáltatják adataikat valamilyen rosszindulatú phishing oldalnak.

Ami az iOS-es újdonságokat illeti, ott már manuálisan is ellenőrizhető a mentett jelszavak biztonsága, illetve ugyancsak lehetőség nyílik a phishing oldalak valós idejű ellenőrzésére. A böngésző emellett néhány új megosztási opciót is kap a könyvjelzők, előzmények és mentett tartalmak esetében, illetve már alapértelmezett böngészőként is beállítható az Apple rendszerén. A Chrome következő iOS-es kiadásával a Google ígérete szerint a TouchID és FaceID támogatása is megérkezik az online bejelentkezésekhez.

HELLO VP9, VISZLÁT FTP

A fentieken túl említést érdemel, hogy a Chrome 86-tal a böngésző macOS Big Sur alatt is megkapja a VP9 videókodek támogatását - legalábbis ha az hardveroldalon is adott. A frissítéssel továbbá a HTTPS felé is nagyobb lendülettel tereli a Chrome a felhasználókat, asztali platformokon és Androidon már azt is jelzi, ha az egyes online kitöltött adatbeviteli mezők HTTPS oldalba ágyazva ugyan, de nem biztonságos formában továbbítják a megadott információkat. A Google szerint egyébként a Chrome felhasználói böngészéssel töltött idejük több mint 90 százalékát HTTPS-t használó felületeken töltik.

Az új kiadással a Google az FTP linkek támogatásának kivezetését is megkezdi böngészőjéből: noha a Chrome 86-ban az FTP alapértelmezetten bekapcsolva marad a legtöbb felhasználónál, egy százalékuknál kísérleti jelleggel lekapcsolja azt a cég, ahogy a Canary és Beta csatornák felhasználóinál is. A vállalat tervei szerint a Chrome 87-tel már a felhasználók mintegy 50 százalékánál kikapcsolja az FTP támogatást - noha az manuálisan akárcsak most, a következő verzióban is visszaállítható lesz. A Chrome 88-cal az FTP támogatás végleg elköszön.

Visszakanyarodva a 86-os főverzióhoz, abban a Google már alapértelmezetten aktiválja a Native File System API-t amely a böngésző előző kiadásaiban tesztverzióban volt elérhető. Az új API-val a webalkalmazások a felhasználók számítógépén tárolt helyi fájlokkal is interakcióba léphetnek - persze miután arra a felhasználó explicit engedélyt adott. Mindezek mellett számos biztonsági és bugjavítás is érkezik - a Chrome 86-ot a Google az ismert menetrendnek megfelelően, több lépcsőben teszi elérhetővé.