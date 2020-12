Bekerült a macOS az Amazon felhőjébe

A mai naptól immár macOS fejlesztői környezetet is lehet bérelni az Amazon AWS felhőszolgáltatásán keresztül, így az Amazon EC2-ban (Elastic Compute Cloud) megjelenő Mac mini gépek segítségével a fejlesztők anélkül tudják alkalmazásaikat fejleszteni és tesztelni, hogy jelentős összegeket kellene beruházniuk saját hardverre, illetve annak fenntartására.

Az Amazon ezzel az első olyan, nagy felhőszolgáltató-partner, mely lehetővé teszi a fejlesztőknek az Xcode és Swift fejlesztői eszközök használatát nem helyben működő géppark esetében is. A felhős macOS környezethez használt Mac mini gépek 8. generációs Intel Core i7 processzorral és 32 GB rendszermemóriával érkeznek, a fejlesztők pedig jelenleg két macOS-verzió közül választhatnak (macOS Mojave és macOS Catalina).

A legfrissebb macOS-kiadás, a Big Sur támogatását későbbre ígéri az Amazon, illetve 2021-ben az ígéretek szerint már nem csak Intel-alapú, hanem az ARM-os M1-re épülő konfigurációk is elérhetők lesznek az Amazon EC2-ben.

Bár a fejlesztők bizonyos szolgáltatásokon keresztül korábban is elérhettek felhőalapú macOS-környezeteket, az Apple egészen a Big Sur kiadás megjelenéséig ha nem is üldözte, de legalábbis szürkezónaként tekintett ezekre a szolgáltatásokra a licencfeltételek alapján. Az új kiadás licencfeltételei már kifejezetten engedik a rövid távú, dedikált fejlesztői környezetek támogatását, azzal a feltétellel, hogy a bérleti időszak minimum 24 órából kell álljon.

Az Amazon is tartja magát ehhez a korlátozáshoz, így a macOS környezetek nem vonhatók be az automatikusan skálázódó rendszerekbe. A cég a szolgáltatás árazását a mai re:Invent során jelenti be.