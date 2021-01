Már nem telepíthetők külső forrásból iOS appok az M1-es Macekre

Blokkolni kezdi az iOS-es alkalmazások külső forrásból való telepítését az M1 processzorral szerelt Maceken az Apple. Noha az ARM-os chipekkel operáló Maceken már gond nélkül futtathatók az iPhone-okra és iPadekre szánt alkalmazások, a fejlesztőknek továbbra is lehetőségük van azokat igény szerint eltávolítani a Mac App Store-ból.

Ilyen esetekben ugyanakkor az appok letöltött IPA fájljai birtokában továbbra is lehetőség nyílt azokat bizonyos szoftverek (például az iMazing névre hallgató alkalmazás) segítségével eljuttatni az M1-es notebookokra vagy épp a Mac Minire - egészen mostanáig.

Mint a 9to5Mac beszámolt róla, az Apple a napokban blokkolni kezdte az alkalmazásboltján kívüli iOS appok telepítését számítógépeire. A vállalat ehhez a lap szerint az App Store-ban eszközölt változtatást, a rendszer DRM-kezelő API-jainak részeként, így valószínűtlen, hogy a korlátozás megkerülésére belátható időn belül születne valamilyen kerülőutas megoldás. A tiltás a macOS Big Sur 11.1-et vagy annál újabb verziót futtató M1-es Macekre érvényes, beleértve a rendszer 11.2-es bétájával szerelt eszközöket is. Utóbbi rendszerek a külső iOS-es appok letöltési kísérleteit már hibaüzenettel zárják rövidre.

A változás a külső forrásból már korábban telepített iOS appokat egyelőre nem érinti, azok az M1-es gépeken továbbra is használhatók maradnak - illetve a lap szerint a már korábban letöltött IPA fájlok is telepíthetők. Az Apple lépése nem jön meglepetésként, korábban már a macOS bétájában is felbukkant az érkező tiltásra utaló kód.