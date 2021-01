Felemás lett a Samsung utolsó negyedéve

Az előzetes elemzői várakozásokat kis mértékben alulmúló, ugyanakkor éves összehasonlításban így is erősebb negyedévről számolt be csütörtökön a dél-koreai Samsung Electronics. A vállalatnak a tavalyi év utolsó negyedévében erősebb versennyel kellett szembenéznie az egyik legfontosabb termékszegmensben, az okostelefonok piacán, emellett a gyengébb eredményhez hozzájárult az is, hogy a szerverekbe szánt memóriachipek iránti kereslet érezhetően csökkent az év végére.

A Samsung előzetes jelentése szerint a cég adózott eredménye a 2020-as év utolsó három hónapjában nagyjából 9 ezer milliárd won (8,2 milliárd dollár) volt, ami jelentős növekedésnek számít az egy évvel korábbi 7,19 ezer milliárd wonhoz (6,5 milliárd dollár) képest, ugyanakkor jóval elmarad a harmadik negyedéves 12,4 ezer milliárd wonos eredménytől. A cég mindezt 61 ezer milliárd wonos (55,8 milliárd dollár) forgalom mellett érte el, ami csekély mértékű növekedést mutat az egy évvel korábbi 59,9 ezer milliárd wonos (54,7 milliárd dollár) bevételhez képest.

A dél-koreai óriáscég már tavaly októberben figyelmeztetett, hogy az utolsó negyedévben a hagyományosan erős ünnepi forgalom dacára gyengébb eredménnyel kell számolni a fenti okokból kifolyólag. A cég okostelefonokat gyártó részlege számára ebben az időszakban nem a koronavírus, hanem az Apple új generációs iPhone-jainak megjelenése okozta a legnagyobb kihívást, emellett a Samsung csúcskészülékeinek rendszeres vásárlói alighanem már inkább elhalasztották a telefoncseréjüket az idei első negyedévre, a várakozások szerint ekkor jelennek meg ugyanis a kínálatban a Galaxy széria új generációs, csúcskategóriás modelljei.

A Samsung az okostelefon-szegmensben így az év utolsó időszakában inkább az 5G-s hálózatokkal kompatibilis készülékek kínálatának szélesítésére törekedett, ezzel év végére a vállalat már 20 olyan típus kínált, melyek az új generációs mobilhálózatokon is használhatók.